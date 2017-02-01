دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للفوز بتراخيص تحمل علامة "إكسبو 2020 دبي" التجارية

أعلن "إكسبو 2020 دبي" اليوم أنه سيتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستضافة ورشة عمل ترمي إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الفوز بعقود إنتاج منتجات مرخصة تحمل علامة إكسبو 2020 دبي التجارية.

وقال بيان صحافي صدر عن "إكسبو 2020 دبي" إنه يرى الفرصة مواتية الآن أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز صورتها وإمكاناتها واستعراض قدراتها أمام جمهور عالمي عريض وبناء عليه يتعاون فريق "إكسبو 2020 دبي" مع الجهات الداعمة بما فيها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالفرص المتاحة أمامها وتقديم التوجيه اللازم لها حول كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الفرصة القيمة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تمثل ورش العمل التي ينظمها "إكسبو 2020 دبي" والمؤسسة خلال الأسبوع الحالي الحلقة الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات التي يسعى من خلالها منظمو الحدث المرتقب لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من المساهمة في مسيرة التحضير والاستعداد والاستفادة من الفرص المتاحة لها.

وكان "إكسبو 2020 دبي" قد أعلن في العام الماضي التزامه بتخصيص ما نسبته /20/ في المائة من إجمالي نفقات الحدث المباشرة وغير المباشرة أي ما يعادل عقودا تتجاوز قيمتها خمسة مليارات درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والدولية.

وستتاح أمام زوار دولة الإمارات من مختلف أنحاء العالم فرصة الانتقاء من بين خمسة آلاف صنف لمنتجات تحمل علامة إكسبو 2020 دبي التجارية علما بأن أولى هذه المنتجات سيتم طرحها في الأسواق قبل نهاية العام الحالي.

ويخطط "إكسبو 2020 دبي" إلى منح تراخيص للشركات في خطوة تتيح لهذه الشركات فرصة غير مسبوقة لإنتاج منتجات ستتاح للبيع أمام جمهور عالمي ضخم يتكون من /25/ مليون زائر متوقع خلال الأشهر الستة للحدث المرتقب كما سيتم بيعها عبر الإنترنت ومن خلال مجموعة من المتاجر المخصصة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وأرجع نجيب العلي مدير تنفيذي في مكتب "إكسبو 2020 دبي" السبب الذي يدفع منظمي الحدث المرتقب إلى التركيز على مساعدة هذه الشركات للحصول على تراخيص إنتاج المنتجات الرسمية ، وقال إننا نتحدث عن إكسبو 2020 دبي أول حدث عالمي بهذا الحجم ستستضيفه دولة الإمارات وأول حدث من نوعه سيقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ورحب مراون آل ناصر مدير أول برنامج المشتريات الحكومية في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهذه المبادرة من جانب "إكسبو 2020 دبي"، وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دورا حيويا في الاقتصاد الوطني حيث تمثل نحو /95/ في المائة من إجمالي تعداد الشركات العاملة في الدولة وتساهم بنسبة /60/ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبين أن برنامج الترخيص والترويج الذي أطلقه "إكسبو 2020 دبي" يوفر فرصة ذهبية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إثراء محفظة منتجاتها وتطوير شبكة أعمالها وتوسيع نطاق حضورها الأمر الذي سيمكنها من الوصول إلى جمهور عالمي واسع .. معربا عن ثقته بقدرة هذه الشركات على النهوض بمنتجات تضاهي جودة منتجات الشركات العالمية الكبرى.

ويدير "إكسبو 2020 دبي" بوابة رقمية خاصة بطرح العقود والمناقصات تتيح للمزودين المحتملين التسجيل فيها وإبداء الرغبة بالمشاركة وتقديم عروضهم.

وقد شهد هذا النظام الإلكتروني المتكامل تسجيل /7958/ شركة صغيرة ومتوسطة إلى الآن ـ كمزودين محتملين ـ أي ما يعادل ثلثي إجمالي عدد الشركات المسجلة في البوابة وهي من /121/ دولة في مقدمتها إيطاليا بـ /267/ شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة والمملكة المتحدة بـ /300/ شركة ودولة الإمارات بأكثر من ستة آلاف شركة.

وذكرت أنيتا تشاندلر مدير إدارة الترخيص في "إكسبو 2020 دبي" أن معارض إكسبو الدولية محفل للأفكار والابتكار والثقافة وبالتالي فإن منتجاتنا الرسمية المرخصة سوف تجسد ذلك شكلا ومضمونا وسنوفر تشكيلة متنوعة تلبي مختلف الأذواق والاهتمامات وربما تتضمن شاحنا للهواتف المحمولة يعمل بالطاقة الشمسية أو أداة زراعية منزلية أو حتى منتجات عربية أصيلة كالمجوهرات التقليدية على سبيل المثال.

وأضافت أن "إكسبو 2020 دبي" سوف يطرح مناقصات لأصناف مختلفة من المنتجات تباعا في الشهرين الحالي والمقبل وبشكل مرحلي على مدى العام الحالي وصولا إلى عام /2018/ وبإمكان الراغبين في الحصول على ترخيص لإنتاج المنتجات الرسمية، الاطلاع على أحدث المستجدات والفرص المتوفرة من خلال البوابة الرقمية لطرح العقود والمناقصات.