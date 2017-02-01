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سياسة واقتصاد

الإمارات: حظر السفر الذي فرضه ترامب شأن داخلي أمريكي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 فبراير 2017
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الإمارات: حظر السفر الذي فرضه ترامب شأن داخلي أمريكي

(رويترز) - قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء إن حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواطنين من دول غالبية سكانها من المسلمين هو قرار سيادي للولايات المتحدة ولا يستهدف دينا بعينه.

 

وكان ترامب وقع على أمر تنفيذي بمنع دخول حاملي جوازات السفر الإيرانية والعراقية والليبية والصومالية والسودانية والسورية واليمنية مؤقتا الأراضي الأمريكية مما أثار احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة وخارجها.

 

إلا أن الشيخ عبد الله قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في أبوظبي إن معظم المسلمين والدول الإسلامية لا يشملها الحظر وإن الدول المعنية تواجه تحديات عليها مواجهتها.

 

وأضاف أن الولايات المتحدة اتخذت قرارا سياديا.

 

وتابع أن هناك محاولات لإعطاء الانطباع بأن هذا القرار موجه ضد منطقة بعينها ولكن ما يثبت عدم صحة هذا الكلام هو ما قالته الإدارة الأمريكية ذاتها بأن هذا القرار ليس موجها ضد دين بعينه.

 

والإمارات حليف وثيق للولايات المتحدة وعضو في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

 

ورحب الشيخ عبد الله بحذر بمبادرة أخرى لترامب وهي اقتراح بإقامة مناطق آمنة في سوريا.

 

وقال إن فكرة إقامة مناطق آمنة في سوريا ستكون موضع ترحيب إذا كانت مؤقتة ولأغراض إنسانية تحت إشراف دولي مضيفا أن الوقت ما زال مبكرا لاتخاذ قرار.

 

وقال إن أبوظبي تريد سماع مزيد من التفاصيل من واشنطن قبل تأييد الفكرة.

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