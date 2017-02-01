4 مهندسين مصريين يحصلون على 500 ألف جنيه هي مستحقاتهم المتأخرة لدى شركة سعودية

أكد وزير القوى العاملة المصرية أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بمدينة جدة السعودية استطاع حل مشكلة أربعة مهندسين لدى إحدى شركات المقاولات استمرت أربعة أشهر وحصلوا على مستحقاتهم بقيمة إجمالية تزيد عن نصف مليون جنيه (حوالي 92 ألف ريال).

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، قال الوزير محمد سعفان في بيان اليوم الأربعاء إنه تلقى تقريراً من المستشار العمالي عثمان رمضان، في المملكة العربية السعودية بقنصلية مصر بجدة، يشير فيه إلى أنه تقدم للمكتب أربعة مهندسين بإحدى شركات المقاولات يتضررون من عدم صرف مستحقاتهم منذ أربعة أشهر على الرغم من قيام الشركة باستخراج مخالفتهم منذ شهرين، وقرب انتهاء إقامتهم مما يعرضهم لغرامات مخالفة الإقامة.

وأوضح "سعفان" في البيان أن مكتب التمثيل العمالي قام بالتواصل مع مسؤولي الشركة لسرعة صرف المستحقات لوجود التزامات ملحة على المهندسين الأربعة، حتى لا يلجأون إلى القضاء السعودي بدعم من المكتب لهم.

وأضاف أنه بعد عدة جلسات مع مسؤولي الموارد البشرية، وكذلك أحد أصحاب الشركة استطاع المكتب مساندة المهندسين في الحصول على شيكات بالريال السعودي، لكل من (أ.س.ر) من الشرقية بمبلغ 33 ألف ريال، و(ن.أ.) من الدقهلية بمبلغ 26 ألف ريال، و(م.م) من سوهاج بمبلغ 24 ألف ريال، و(د.د) من الشرقية بمبلغ 19 ألف ريال، بقيمه إجمالية تزيد عن 500 ألف جنيه.

ولم يذكر التقرير اسم شركة المقاولات التي يعمل بها المهندسون المصريون.

ويتمركز أغلب المصريين المقيمين في الخارج في منطقة الخليج وخاصة في السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.