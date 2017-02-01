Arabian business
سياسة واقتصاد

4 مهندسين مصريين يحصلون على 500 ألف جنيه هي مستحقاتهم المتأخرة لدى شركة سعودية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
4 مهندسين مصريين يحصلون على 500 ألف جنيه هي مستحقاتهم المتأخرة لدى شركة سعودية
إضراب عمالي سابق لعمال في إحدى شركات المقاولات بالسعودية

أكد وزير القوى العاملة المصرية أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بمدينة جدة السعودية استطاع حل مشكلة أربعة مهندسين لدى إحدى شركات المقاولات  استمرت أربعة أشهر وحصلوا على مستحقاتهم بقيمة إجمالية تزيد عن نصف مليون جنيه (حوالي 92 ألف ريال).

 

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، قال الوزير محمد سعفان في بيان اليوم الأربعاء إنه تلقى تقريراً من المستشار العمالي عثمان رمضان، في المملكة العربية السعودية بقنصلية  مصر بجدة، يشير فيه إلى أنه تقدم للمكتب أربعة مهندسين بإحدى شركات المقاولات يتضررون من عدم صرف مستحقاتهم منذ أربعة أشهر على الرغم من قيام الشركة باستخراج مخالفتهم منذ شهرين، وقرب انتهاء إقامتهم مما يعرضهم لغرامات مخالفة الإقامة.

 

وأوضح "سعفان" في البيان أن مكتب التمثيل العمالي قام بالتواصل مع مسؤولي الشركة لسرعة صرف المستحقات لوجود التزامات ملحة على المهندسين الأربعة، حتى لا يلجأون إلى القضاء السعودي بدعم من المكتب لهم.

 

وأضاف أنه بعد عدة جلسات مع مسؤولي الموارد البشرية، وكذلك أحد أصحاب الشركة استطاع المكتب مساندة المهندسين في الحصول على شيكات بالريال السعودي، لكل من (أ.س.ر) من الشرقية بمبلغ 33 ألف ريال، و(ن.أ.) من الدقهلية بمبلغ 26 ألف ريال، و(م.م) من سوهاج بمبلغ 24 ألف ريال، و(د.د) من الشرقية بمبلغ 19 ألف ريال، بقيمه إجمالية تزيد عن 500 ألف جنيه.

 

ولم يذكر التقرير اسم شركة المقاولات التي يعمل بها المهندسون المصريون.

 

ويتمركز أغلب المصريين المقيمين في الخارج في منطقة الخليج وخاصة في السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

الرياض: السعودية أوشكت على الانتهاء من سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين

بن لادن السعودية تسعى لتمديد تمويل بـ2.7 مليار دولار لتوسعة الحرم المكي

وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام"

السعودية: توجيهات عليا بجدولة المستحقات المتأخرة للشركات

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

شركة الاتصالات السعودية وطيران الإمارات من بين "أكثر العلامات التجارية قيمة"

صندوق أبوظبي للتنمية يمول سدي أعالي عطبرة وستيت في السودان بـ 330 مليون درهم

اعتقال قس وناشط حاولا تخريب طائرات مقاتلة سعودية بالمطرقة

انخفاض إحلال السعوديات محل المتعاقدات لرقم قياسي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ما أنواع الدخل التي يجب على السعوديين الإفصاح عنها عند التسجيل في حساب المواطن؟

وزارة العمل توجه 7 شركات بإيقاف قرارات فصل عشرات الموظفين السعوديين

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »