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سياسة واقتصاد

وزير الطاقة السعودي يؤيد قرار ترامب منع السفر على أنه "حق الولايات المتحدة في ضمان سلامة شعبها"

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 فبراير 2017
وزير الطاقة السعودي يؤيد قرار ترامب منع السفر على أنه "حق الولايات المتحدة في ضمان سلامة شعبها"

دافع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن "حق الولايات المتحدة في ضمان سلامة شعبها" في إشارة إلى الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي على المسافرين من سبع دول من الشرق الأوسط بحسب ما نقلته بي بي سي.


وفي مقابلة مع بي بي سي، أعرب الفالح عن تفاؤله بألا ينفذ الرئيس ترامب وعوده الانتخابية بإيقاف كافة واردات النفط من المملكة العربية السعودية، التي تعد المصدر الرئيسي له إلى الولايات المتحدة.

كما أشاد الفالح بدعم الإدارة الجديدة للوقود الأحفوري. وقال إن الابتعاد عن ما سماه "سياسات أوباما غير الواقعية تجاه الموازنة بين النفط والغاز والطاقة المتجددة" من شأنه أن يعزز اقتصادات كل من الولايات المتحدة والسعودية.

وقال الفالح إن لكل دولة الحق في القضاء على المخاطر التي يتعرض لها شعبها. وقال وزير النفط السعودي إن العلاقات بين البلدين قوية وعميقة للغاية، ولا يمكنهما إلا العمل سوية في القضايا الاقتصادية والاستراتيجية.

يذكر أن الرئيس ترامب وضع مقاربته فيما يخص منطقة الشرق الاوسط، وتشير بعض الدلائل إلى إعطائه أهمية كبيرة للسعودية باعتبارها شريكا رئيسيا في المنطقة.

وكانت هناك أنباء عن إضافة المملكة لقائمة سبع دول شملها حظر السفر، ولا سيما أن كثيرين يشيرون إلى ضلوع 15 شخصا يحمل الجنسية السعودية من إجمالي 19 شخصا نفذوا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.

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