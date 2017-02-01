مصر تتلقى 4 مليارات دولار حصيلة إصدار السندات الدولية

(رويترز) - نقلت صحيفة "الشروق" على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء عن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قوله إن بلاده تلقت أربعة مليارات دولار حصيلة إصدار السندات الدولية.
وكانت مصر باعت الأسبوع الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح لتجمع مثلي المستهدف وبعائد أقل من المتوقع.
ولم يوضح عامر متى وصلت حصيلة السندات بالضبط.
وإذا كانت حصيلة السندات وصلت يوم الثلاثاء ودخلت بالكامل إلى الاحتياطي الأجنبي فهذا يعني أن الاحتياطي زاد إلى حوالي 28.265 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني.
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