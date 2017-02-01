Arabian business
سياسة واقتصاد

إلغاء التأشيرات الأمريكية الممنوح لمسافرين من دول يشملها حظر السفر إلى الولايات المتحدة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
إلغاء التأشيرات الأمريكية الممنوح لمسافرين من دول يشملها حظر السفر إلى الولايات المتحدة

كشفت الخارجية الأمريكية عن تعميم لإلغاء التأشيرات التي أصدرتها لمواطني دول شملها حظر السفر بموجب قرار الرئيس الأمريكي مع استثناءات تمنح حسب كل حالة على حدة.

 ويسمح التعميم منح استثناءات لعملية الإلغاء بعد دراسة كل حالة بحسب موقع بوليتيكو، وقال مسؤولو وزارة الأمن الداخلي يوم الثلاثاء أن قرار ترامب يطبق على حملة البطاقة الخضراء -الجرين كارد، لكنهم تراجعوا عن ذلك عدا عن الحالات التي تثير الريبة.

وأمر قاض اتحادي أمريكي بالسماح بدخول مسافر إيراني تم ترحيله بعد صدور قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول مسافرين من 7 دول، بحسب صحيفة واشنطن بوست، وكان المسافر علي فيجان قد أعيد على طائرة متجهة إلى دبي قبل صدور قرار القاضي. وكان ترحيل فيجان قد جرى قبيل صدور حكم القاضي دوللي إم جي يوم الأحد الماضي. وجاء في حيثيات الحكم أن ترحيل المسافر انتهك على الأرجح القانون والدستور الأمريكي بعد أن أثبت أن ترحيله أدى لانتهاك حقوقه كشخص مقيم شرعيا في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن انتهاك الترحيل لقانون الهجرة والجنسية الأمريكية.

جاء ذلك في حكم على أول دعوى ضد القرار وكانت الدعوى قد رفعها رجل إيراني مقيم في الولايات المتحدة، وطلب من قاض اتحادي اعتبار قرار ترامب قرارا غير دستوري. وكان الرجل الإيراني الذي لم يرفع الدعوى باسمه الحقيقي قد منع من العودة إلى الولايات المتحدة بعد زيارته لبلده لتفقد والدته المريضة.

 

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

طبيب سوري في الإمارات يقاضي قرار ترامب حول قرار منع السفر

بي بي سي تحذر من موقع مزيف باسمها و تنفي علاقتها بخبر كاذب عن السعودية والإمارات

1047 موظفة سعودية للإجابة على أسئلة حساب المواطن

لأول مرة في 12 سنة.. تراجع تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية على أساس سنوي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

أداء ضعيف للأسواق العربية المنكشفة على التدفقات الأجنبية

تطبيق مواصفات جديدة لسكن سائقي سيارات الأجرة في المدن العمالية بأبوظبي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »