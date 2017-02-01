Arabian business
سياسة واقتصاد

طبيب سوري في الإمارات يقاضي ترامب حول قرار منع السفر

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 فبراير 2017
طبيب سوري في الإمارات يقاضي ترامب حول قرار منع السفر

ذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون أن ثاني دعوى قضائية ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول مسافرين من سبع دول، قد رفعها طبيب سوري شاب بعد أن اصبح عالقا في مطار دبي لعجزه عن السفر إلى الولايات المتحدة بعد صدور قرار ترامب.

وألغى مسؤولون أمريكيون تأشيرة الطبيب السوري سامر الحمصي، وهو مقيم في الإمارات، مما يهدد مستقبله كطبيب في الولايات المتحدة ويجبره على العودة إلى بلاده التي تمزقها الحرب بحسب محاميه توماس دركن، وأوضح المحامي للصحيفة إن "هناك مرضى في شيكاغو ينتظرون عودة الحمصي وهو يمثل سبب وجود التأشيرات التي تمنح للأجانب في الولايات المتحدة، فهي تشجع على القدوم للدراسة والتعليم، وما يحصل هو ماساة إنسانية ولا أصدق مدى معاناته هو بالذات بتلك الطريقة".

 

 

 

وهذه ثاني دعوى قضائية ضد القرار بعد أن دعوى رفعها رجل إيراني مقيم في الولايات المتحدة، وطلب من قاض اتحادي اعتبار قرار ترامب قرارا غير دستوري. وكان الرجل الإيراني الذي لم يرفع الدعوى باسمه الحقيقي قد منع من العودة إلى الولايات المتحدة بعد زيارته لبلده لتفقد والدته المريضة.

 

 

 

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