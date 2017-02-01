بي بي سي تحذر من موقع مزيف باسمها و تنفي علاقتها بخبر كاذب عن السعودية والإمارات

نشرت بي بي سي بيانا تحذر فيه من موقع مزيف نشر أخبارا ملفقة باسم بي بي سي، ويشير بيان بي بي سي بالقول إن بي بي سي تؤكد احتفاظها بحق اتخاذ التدابير القانونية ضد الضالعين في ارتكاب هذا السلوك. وتابع البيان بتوضيح انتشار خبر ملفق في بعض المواقع الإخبارية، ويدعي أن موقع بي بي سي عربي نقل تصريحات نسبت لمسؤول استخباراتي سعودي بشأن الأوضاع داخل الإمارات العربية المتحدة.
وتؤكد بي بي سي أن هذا الخبر المفبرك نُشر على صفحة مزيفة تحاكي تصميم صفحات موقع بي بي سي.
تود بي بي سي أن توضح لمتابعي موقعها أن لا علاقة لها بمثل هذه الأخبار المزيفة التي يجري تداولها على شبكة الإنترنت.
وتحتفظ المؤسسة بحقها في اتخاذ التدابير القانونية ضد أي جهة أو شخص يثبت ضلوعه في مثل هذا السلوك المخالف للقانون وقواعد العمل الصحفي.
يذكر أن الخبر الملفق نسب إلى مسؤول أمني سعودي، و تم تزوير تفاصيله بعناية ليشابه أخبار بي بي سي من ناحية عنوان الموقع إذ تم نشره على رابط قريب من بي بي سي العربية وهو http://bbc-arabic.com .المزيد من أخبار الإمارات
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