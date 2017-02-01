1047 موظفة سعودية للإجابة على أسئلة حساب المواطن

دشن برنامج حساب المواطن السعودي، اليوم الأربعاء، من خلال البوابة الإلكترونية، وهي المنصة الوحيدة التي تستقبل طلبات المواطنين والمخصصة لذلك.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إنه تم تأهيل 1047 موظفة سعودية ضمن الكوادر التي وضعت في مركز التحكم لبرنامج حساب المواطن، حيث يوجد بالمركز للرد على الاستفسارات 635 موظفة إلى جانب 400 موظفة سيتم الاستعانة بهن وقت الحاجة، كما تم تعيين 12 موظفة لمتابعة حساب المواطن بتويتر، ويستقبل المركز اتصالات المواطنين خلال 18 ساعة بداية من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 11 ليلاً.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع إنه تم تأهيل الموظفات وتدريبهن قبل إطلاق التسجيل بالبرنامج، وكشف المصدر أن الطاقة الاستيعابية للمركز هي استقبال 84 ألف مكالمة يومياً.

وأوضح المصدر أنه سبق أن تم الإعلان عن البرنامج ضمن تفاصيل الميزانية الاستثنائية التي تم الإعلان عنها في ديسمبر/كانون الأول 2016 والتي جاءت متماشية مع الإصلاحات الحكومية التي ستبدأ من أول هذا العام إلى 2020، وتم إنشاء البرنامج بهدف حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، من الآثار المترتبة على إصلاح الدعم الحكومي، حيث سيتم إعادة توجيه المخصصات لاستخدام أفضل للموارد والحد من الهدر، وتم تقسيم الفئات المستفيدة إلى خمس شرائح بحيث يتراوح الدعم ما بين 50 إلى 100 بالمئة.

وأكد أن بداية صرف التعويض النقدي ستكون في منتصف 2017 وقبل أن يتم رفع الدعم عن فواتير الكهرباء وسيكون الترشيد عاملاً مهماً في تحديد الشرائح واستهلاك المواطن للطاقة إلى جانب أن هناك مراجعة دورية للبرنامج في حال حدوث أي إصلاحات بالطاقة، موضحاً أن التكلفة المتوقعة للطاقة والتي أعلن عنها في 2017 خلال الميزانية هي ما بين 20- 25 مليار ريال وقد ترتفع.

وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية التي دشن عليها حساب المواطن ستحمل عددا من البرامج مستقبلا، منها برنامج الرعاية الصحية والتعليم والمياه وقد سبق هذه البرامج برنامج الضمان الاجتماعي الذي أضيف لهذه المنصة وتم الانتهاء من تسجيل كافة مستفيدي الضمان.

وطمأن المصدر المواطنين إلى أن الكوادر السعودية العاملة لدى مركز التحكم لحساب المواطن مؤهلون بمجال التقنية وسرعة التجاوب والرد على كافة الاستفسارات التي سيتلقونها من المواطنين، وتم الحرص على أن يكون الرد على كافة التساؤلات من قبل موظفات سعوديات على كفاءة عالية وتدريبهن وإعطائهن كافة المعلومات المطلوبة عن البرنامج، إلى جانب وجود مهندسين وتقنيين متخصصين بمجال التقنية.

وأكد أن جميع المعلومات المسجلة في حساب المواطن ستكون محفوظة ولها خاصية السرية التامة بحيث لا يتم تزويد معلومات المواطنين لأي جهة أخرى على الرغم من الربط الموجود بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و16 جهة حكومية.

ونفى برنامج حساب المواطن ما تم تداوله مؤخراً حول تحديد بنوك محلية معينة لغرض تحويل المبالغ المالية للمواطنين، وأكدت المتحدثة الرسمية لبرنامج "حساب المواطن" مشاعل العامري أنه بإمكان جميع المواطنين الاستفادة من حساباتهم البنكية، إذ سيتم تحويل المبالغ إلى هذه الحسابات شريطة إدخال رقم الآيبان الخاص بالبنك المحلي.

وبخصوص تحديد اليوم المخصص لصرف المبلغ في حساب المواطن من كل شهر، قالت "العامري" إن اللجنة الوزارية المكونة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، إضافة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هي من ستحدد هذا اليوم بعد أن يتم وضع آلية خاصة حول تخصيص المبالغ المخصصة لكل مواطن.

ويتم إنشاء الحساب في برنامج (حساب المواطن) بدءاً من الدخول على البوابة الخاصة بالبرنامج (www.ca.gov.sa)، مروراً بتعبئة البيانات الأساسية المطلوبة، وتوثيق صحة تلك البيانات عبر رسالة نصية تصل إلى جوال المواطن الذي يستهدف التسجيل، وصولاً إلى إتمام عملية التسجيل.

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن) إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج.

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج لثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.