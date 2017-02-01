Arabian business
سياسة واقتصاد

ثلث الأمريكيين فقط يرون أن أمر ترامب بحظر السفر يجعلهم أكثر أمنا

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 فبراير 2017
ثلث الأمريكيين فقط يرون أن أمر ترامب بحظر السفر يجعلهم أكثر أمنا

نيويورك أول فبراير شباط (رويترز) - أظهر استطلاع للرأي أجري بالتعاون بين رويترز وإبسوس أن أقل من ثلث الأمريكيين يعتقدون أن فرض حظر مؤقت على سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة سيجعلهم "أكثر أمنا". كان الرئيس دونالد ترامب قال إن الحظر سيساعد في حماية الولايات المتحدة من الإرهاب.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري في 30 و31 من يناير كانون الثاني أن واحدا تقريبا من بين كل أمريكيين اثنين يؤيد الحظر الذي يعلق أيضا قبول جميع اللاجئين لمدة 120 يوما برغم أن هناك انقسامات حادة في الرأي على أساس حزبي.

وقال الاستطلاع الذي نشر يوم الثلاثاء إن نحو 31 بالمئة من المشاركين قالوا إن الحظر جعلهم يشعرون بأنهم "أكثر أمنا" بينما قال 26 بالمئة إنه جعلهم يشعرون بأنهم "أقل أمنا" وقال 33 بالمئة إنه لن يكون له تأثير بينما لم يعبر الباقون عن رأي.

ومنع الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من السفر إلى الولايات المتحدة كما فرض حظرا دائما على استقبال اللاجئين السوريين.

وانتقد بعض المشرعين الجمهوريين الأمر وقالوا إنه قد يأتي بنتائج عكسية بتوفير رسالة جديدة للتجنيد لصالح المنظمات الإرهابية.

وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس أن 49 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون الحظر بينما يعارضه 41 بالمئة. وقال 53 بالمئة من الديمقراطيين إنهم يعارضونه "بشدة" بينما قال 51 بالمئة من الجمهوريين إنهم يؤيدونه "بشدة".

وقال ويستي إجمونت مدير مركز دمج المهاجرين في كلية بوسطن إن الأمريكيين ازدادوا عداء تجاه اللاجئين والمهاجرين مع تحول التدفقات من القادمين من شرق أوروبا إلى آخرين من دول مثل العراق والصومال وأفغانستان.

وأضاف "ارتفاع تلك الأعداد- برغم صغرها نسبيا- لفت انتباها كافيا لإثارة رد فعل صغير من أناس لا يشعرون حقيقة بالارتياح إزاء التنوع حولهم."

غير أن أغلب الأمريكيين لا يعتقدون أنه ينبغي لبلدهم أن يفضل استقبال لاجئين مسيحيين وهو ما لمح إليه ترامب. ورفض نحو 56 بالمئة من الأمريكيين "الترحيب باللاجئين المسيحيين دون المسلمين". كانت نسبة الرافضين بين الديمقراطيين 72 بالمئة وبين الجمهوريين 45 بالمئة.

وأجري استطلاع رويترز/إبسوس عبر الانترنت باللغة الانجليزية في الولايات الأمريكية الخمسين. وشمل 1201 شخص بينهم 453 ديمقراطيا و478 جمهوريا ويبلغ هامش الخطأ فيه ثلاث نقاط مئوية بالنسبة للعينة الإجمالية وخمسة بالمئة بالنسبة للديمقراطيين وللجمهوريين.

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

لأول مرة في 12 سنة.. تراجع تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية على أساس سنوي

بدء التسجيل رسمياً في حساب المواطن السعودي

محمد بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة "العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة" بأبوظبي

مبيعات الذهب والمجوهرات تتجاوز 1.4 مليار درهم خلال مهرجان دبي للتسوق 2017

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : إطلاق أول حافلة سياحية للكلاب في لندن

وزارة التجارة السعودية تُدشن تطبيق "تخفيضات" بـ 700 ألف منتج

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »