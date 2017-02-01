لأول مرة في 12 سنة.. تراجع تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية على أساس سنوي

أظهر التقرير الشهري الأخير لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) تراجع تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال العام 2016 بنسبة 3 بالمئة لتبلغ 151.9 مليار ريال مقارنة بالعام 2015.

وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية تراجعاً على أساس سنوي منذ 12 سنة أي منذ العام 2004.

وكان الوفدين الأجانب في المملكة يخشون أن تفرض السلطات السعودية رسوماً على تحويلاتهم في إجراء قد يساعد على تقليص العجز الكبير في ميزانية المملكة. إلا أن محمد التويجري أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي أكد، الأسبوع الماضي، أنه لا يوجد توجه حالياً لفرض أي ضرائب على تحويلات الأجانب في المملكة التي يعيش فيها نحو 11 مليون وافد.