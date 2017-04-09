الرياض تطمئن السعوديين: لن يتم فرض ضريبة على دخل المواطن

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأحد إنه لن يتم فرض ضريبة أرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن بموجب الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تطبقها المملكة.

وذكرت وكالة رويترز أن انهيار أسعار النفط بعد منتصف العام 2014 دفع السعودية للتفكير في إصلاح شامل لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة وتغيير إستراتيجية الاستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.

وسعى "الجدعان" في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) لتهدئة المخاوف من فرض ضرائب على المواطنين في إطار خطة حكومية الطموحة "رؤية 2030" التي كشف عنها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود العام الماضي. ولا يدفع السعوديون حالياً أي ضريبة على الدخل بينما لا تدفع الشركات السعودية أي ضرائب على أرباحها.

وقال الجدعان إن ضريبة القيمة المضافة المزمع فرضها في 2018 لن تزيد عن خمسة في المئة حتى 2020.

وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي الست لفرض ضريبة قيمة مضافة بواقع 5 بالمئة في بداية العام القادم لزيادة الإيرادات غير النفطية. لكن خبراء اقتصاديين ومسؤولين في بعض الدول قالوا في أحاديث خاصة، بحسب تقرير رويترز، إن فرض الضريبة في جميع دول المجلس في آن واحد ربما لن يكون ملائماً.

ويرجع ذلك إلى التعقيدات المتعلقة بإقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على التوافق معها في منطقة تقل فيها الضرائب للغاية.