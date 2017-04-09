تدشين منصة "الاختيار والتوظيف الذكي" في شرطة دبي.. و146 وظيفة لأبناء الشهداء

دشن الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة منصة "الاختيار والتوظيف الذكي" للقيادة العامة لشرطة دبي، وذلك في معرض الإمارات للوظائف المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تم التدشين بحضور اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء محمد سعد الشريف، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد أحمد رفيع، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وعدد من ضباط شرطة دبي.

وأطلع الشيخ أحمد بن محمد على إجراءات التوظيف الذكية التي توفرها منصة شرطة دبي للراغبين في الحصول على الوظائف، وعلى الريبورت الذكي الذي يجري المقابلات مع مقدمي الطلبات والذي أطلقت عليه شرطة دبي اسم "سعيد الفرحان"، واستمع إلى شرح حول إجراءات التوظيف من العميد أحمد رفيع.

146 وظيفة

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن توفير 146 وظيفة، مُعطية الأولوية لأبناء الشهداء في التوظيف ولمن أنهوا الخدمة الوطنية والاحتياطية، إضافة إلى تخصيص 6 وظائف تتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال اللواء عبد الله خليفة المري إن شرطة دبي تحرص على المشاركة في معرض الإمارات للتوظيف منذ انطلاقه، وذلك بهدف استقطاب الكفاءات المواطنة لتقديم خدمات شرطية ذات مستوى عالٍ إلى المجتمع ولترتقي مع ما وصلت إليه إمارة دبي من تطور وتميز عالمي.

وأكد "المري" على أن شرطة دبي تحرص من خلال منصة "الاختيار والتوظيف الذكي" على تسهيل عملية التعيين للمواطنين بما يواكب توجهات حكومة دبي في استقطاب القدرات المواطنة، وتعزيز العمل الشرطي المستقبلي بكوادر وطنية قادرة على استشراف المستقبل وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن والأمان للناس وإسعاد المجتمع.

وحول تفاصيل الوظائف، أكد العميد أحمد رفيع أن القيادة العامة لشرطة دبي وفرت 146 وظيفة بينها 120 لضباط الصف والأفراد، و20 وظيفة تخصصية لضباط في تخصصات دقيقة مهمة للعمل الشرطي كالذكاء الاصطناعي والحوسبة الحيوية، والأدلة الجنائية التخصصية، إضافة إلى 6 وظائف إلى ذوي الإعاقة.

ميزات لأبناء الشهداء

ولفت العميد رفيع إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي وبتوجيهات من القائد العام قررت منح أقدمية في الرتبة العسكرية مدتها سنة واحدة لمن يتم قبولهم من أبناء الشهداء تكريماً لهم وتقديراً لإسهامات ذويهم في خدمة الوطن ورفع شأنه، إضافة إلى أن شرطة دبي ستمنح أبناء الشهداء بطاقة " إسعاد" وهي بطاقة خصومات خاصة بموظفي شرطة دبي يستفيدون منها في مجالات صحية وتعليمية وخدمية.

وأشار إلى أن شرطة دبي أتاحت هذا العام الأولوية أيضاً لمن أنهوا أداء الخدمة الوطنية والاحتياطية، إضافة إلى أنها خصصت وظائف لذوي الإعاقة إيماناً منها بدور هذه الفئة في المجتمع، ودعماً لمبادرة "مجتمعي مكان للجميع" التي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، والهادفة إلى تحويل إمارة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020.

6 خطوات للتوظيف

وحول إجراءات التوظيف، أكد العميد رفيع أنها تتمثل في 6 خطوات، الأولى يقوم خلالها المتقدم للحصول على الوظيفة بتسجيل كافة البيانات المطلوبة من قياس للطول والوزن، وفي حال مطابقة المواصفات ستصله رسالة نصية تؤهله للدخول لاستكمال باقي الإجراءات، فيما المرحلة الثانية تتمثل في استخراج شهادة حسن السير والسلوك باستخدام الهوية الإماراتية، أما المرحلة الثالثة فتتمثل في الاختبارات الذكية المتعلقة بقوة الملاحظة والتمكن من المعلومات العامة وقياس درجة الذكاء، حيث سيقوم المتقدم للوظيفة بالإجابة عن بعض الأسئلة المعدة والمدروسة بعناية من قبل مختصين.

أما المرحلة الرابعة، فأكد العميد رفيع أنها تتمثل في مقابلة "الريبورت سعيد الفرحان" حيث يقوم المتقدم للوظيفة بالوقوف أمام الريبورت والإجابة عن بعض الأسئلة وعند تجاوزه لهذه المرحلة سينتقل إلى المرحلة الخامسة المتمثلة في الكشف الطبي، فيما الخطوة السادسة تتمثل في "الاستبيان" حيث سيقوم المتقدم باستكمال أية معلومات مطلوبة إضافة إلى تعبئة الاستبيان الخاص.

مكونات المنصة

وحول مكونات المنصة، أكد الرائد حمد عامر بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف أنها تتضمن جناح خاص لاستقبال كبار الزوار، بالإضافة إلى شاشة " ل.ي.د" مخصصة للتدشين وعرض فيديو خاص بشرطة دبي وإنجازات الإدارة العامة للموارد البشرية، و"حائط السعادة" وهو مكان مخصص لكافة زوار المعرض للتعبير عن كيفية مساهمة شرطة دبي في إسعادهم، حيث تخدم تلك الخطوة التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في محور إسعاد المجتمع الذي يتضمن الإحساس بالأمن والأمان، الثقة بالشرطة، إسعاد المجتمع الخارجي والداخلي.

وأوضح "ابن دعفوس" أن المنصة صممت لتكون منصة ذكية بالكامل وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للتحول إلى حكومة ذكية ومبادرات دبي المدينة الأذكى عالمياً، ودعما لمبادرة "مجتمعي.. مكان للجميع" الخاصة بتحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020.

وأضاف أن المنصة تدعم رؤية القيادة العامة لشرطة دبي التي تتمثل في ريادة شرطية، وممارسة ابتكارية لخدمات أمنية ذكية، ورسالتها التي تتمثل في جعل دبي المدينة الأكثر أمناً وسلامة بخدمات ذكية مبتكرة، وتفوق مؤسسي عالمي، وتطور حرفي وفقا للتقنيات الحديثة في بيئة محفزة للابتكار والإبداع لإسعاد المجتمع.