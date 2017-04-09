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سياسة واقتصاد

إطلاق المرحلة الأولى من برنامج "دبي بلس" لإسعاد 100 ألف موظف

أريبيان بزنس
الأحد، 9 إبريل 2017
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إطلاق المرحلة الأولى من برنامج "دبي بلس" لإسعاد 100 ألف موظف
مزايا وخدمات عالية المستوى للموظفين وأسرهم

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالتنسيق مع شركة ناشيونال بلس برنامج الامتيازات "دبي بلس" لموظفي حكومة دبي في مرحلته الأولى تنفيذا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن إسعاد الموظفين والعمل على رفع نسبة مؤشر السعادة.

 

 

ويأتي اطلاق المرحلة الاولى من البرنامج على هامش معرض الإمارات للوظائف 2017 حيث تعد الدائرة شريكا حكوميا للمعرض والمنظم الأساسي لمنصة حكومة دبي الموحدة والتي تضم عددا من أجنحة وهيئات ودوائر ومؤسسات حكومية مختلفة.

 

 

ويعد البرنامج - الذي سيستفيد منه نحو 100 الف موظف بالإضافة إلى أسرهم - وفقا لوكالة أنباء الإمارات، الأول من نوعه لما يقدمه من مزايا وخدمات عالية المستوى تسهم في تمكين الكوادر البشرية في حكومة دبي من التمتع بأسلوب حياة يضمن لها الرضا والسعادة والرفاهية.

 

 

وسيعمل البرنامج على رفع مستوى سعادة موظفي حكومة دبي من خلال التمتع بعضوية "ذكية" تنطوي على مجموعة واسعة من العروض والخصومات والامتيازات الحصرية التي تغطي كافة الاحتياجات اليومية في شتى مجالات الحياة والاستفادة من أكثر من 7500 عرض وخصم على مدار العام في أكثر من 4327 جهة مشاركة ضمن برنامج الامتيازات الحكومي "دبي بلس" من خلال شبكة "رعاة السعادة " المنتشرة في جميع أنحاء الدولة وخارجها ضمن أكثر من 100 وجهة حول العالم الأمر الذي ينعكس ايجابيا في رفع متوسط الادخار بـ 30 الى 40 بالمائة من المصروفات الشهرية للمستفيدين.

 

 

ويجب التنويه إلى أن المرحلة الحالية من حيث خدمة العروض والخصومات تعتبر المرحلة الاولى من البرنامج.

 

 

تجدر الإشارة إلى أن برنامج "دبي بلس" بجانب خدمة العروض والخصومات يشمل في المرحلة القادمة العديد من الخدمات والامتيازات المبتكرة التي تساعد في تعزيز جودة ورفاهية الحياة والتي سيتم الاعلان عنها وتقديمها للموظفين في المرحلة التالية.

 

 

وقالت منى محمد بوحميد مدير إدارة التطوير والشراكة في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ان حكومة دبي تسعى إلى تقديم أفضل مستويات الأداء والتميز في الخدمات الحكومية سواء جاء ذلك بالتعاون مع القطاع الحكومي أو الخاص، مشيرة الى ان برنامج "دبي بلس" يعد نموذجا مثاليا على دورنا في التفاعل مع احتياجات شرائح المجتمع وإظهار صورة دبي المتميزة في تعزيز أداء قطاعات التجزئة من جهة إلى جانب رفع الرضا الوظيفي للكوادر الحكومية وشبه الحكومية من جهة أخرى.

 

 

من جانبه أشار محمد بن مرخان الكتبي المدير التنفيذي لمجموعات شركات ناشونال بلس إلى أن الشراكة مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي من خلال مختلف البرامج الحكومية هي شراكة حيوية هدفها العمل كفريق واحد لترسيخ سمعة دولة الامارات ومكانتها وتفوقها في مختلف المجالات وبالاخص السعادة على مستوى الكوادر الحكومية بما لذلك من انعكاسات تنموية واقتصادية واستثمارية كبيرة على الدولة.

 

 

وأضاف أن حكومة دبي تحرص على تبني كافة ممارسات السعادة وتحويلها إلى ثقافة تسود أجواء العمل الحكومي اليومي بما ينعكس بشكل إيجابي على كل من المتعاملين والموظفين.

 

 

وأكد أهمية دور الشركاء الحكوميين في برنامج "دبي بلس" فمن ناحية تشكل اقتصادية دبي جهة المراقبة ودعوة الشركات والمؤسسات التجارية للمشاركة في نشر السعادة لدى الموظفين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي ومن ناحية آخرى فإن مؤسسة حكومة دبي الذكية تشكل الجهة المعنية بتقديم منصة ومركز البيانات الحكومي لاستضافة انظمة البرنامج في سعيها نحو تمكين دبي المدينة الأذكى في العالم.

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