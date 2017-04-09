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سياسة واقتصاد

السعودية تعتزم تأنيث محال بيع وتنسيق الزهور

أريبيان بزنس
الأحد، 9 إبريل 2017
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السعودية تعتزم تأنيث محال بيع وتنسيق الزهور

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت صحيفة سعودية اليوم الأحد أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الفترة القريبة المقبلة إلى تأنيث العمل في محال بيع وتنسيق الزهور وما يتعلق بهذا القطاع من فرص العمل في المناسبات الاجتماعية والأفراح والأحداث العامة وغيرها.

 

وذكرت صحيفة "الرياض" اليومية أن هذا يأتي في الوقت الذي استبق فيه مركز حي الروضة النسائي بمدينة جدة التابع لجمعية مراكز الأحياء، هذا القرار الذي يفتح مجالاً واسعاً أمام عمل المرأة، بالإعلان عن دورة لتعليم السيدات تنسيق الزهور وتنظيم المناسبات، ستقيمها المدربة ذكرى التميمي، وشهدت تسجيل عدد كبير من الفتيات الراغبات في صقل مهاراتهن في تنظيم المناسبات للعمل داخل قاعات الأفراح والمناسبات والفنادق ومحال بيع الزهور الطبيعي والصناعي.

 

وستخضع المتدربات لتأهيل على نماذج عدة للتنسيق والتزيين بالزهور، بينما سيتم تكريم المتدربات ومنح كل واحدة منهن شهادة معتمدة في هذا القطاع من جمعية الثقافة والفنون بجدة.

 

وتعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة القادمة إطلاق بعض المبادرات التي تساهم في زيادة توظيف المرأة السعودية ومنها إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج توطين وتأنيث محال المستلزمات النسائية خلال الشهر القادم بعد تعرقله لسنوات عدة.

 

وبحسب أحدث مسح للهيئة العامة للإحصاء، بلغ معدل البطالة بين الإناث السعوديات بنهاية العام 2016 نحو 34.5 بالمئة وتعد نسبة كبيرة جداً مقارنة ببطالة السعوديين الذكور التي تقدر  بنحو 5.9 بالمئة.

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