العاهل السعودي يوجه الجهات الحكومية بحصر إيراداتها غير النفطية وتزويد المالية بتفاصيلها

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت صحيفة سعودية اليوم الأحد صدور توجيه من الجهات العليا (العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود) لجميع الجهات الحكومية التي لديها إيرادات غير نفطية بتقديم بيان تفصيلي بشأنها إلى وزارة المالية.

ونقلت صحيفة "المدينة" اليومية عن مصادر مطلعة إن هذه الإيرادات تتضمن الرسوم والضرائب والتعويضات وأداءات شرعية أو نظامية أو أي مقابل مادي مقابل تقديم للخدمات وإصدار السجلات والرخص بالإضافة إلى الغرامات التي يتم فرضها.

وأوضحت المصادر أن التوجيهات تضمنت أيضاً أن يشمل البيان المقدم من الجهة الحكومية على معلومات تفصيلية تشمل تصنيفاً للإيرادات وحدودها الدنيا والقصوى والمبالغ المتحصلة والفروق الناتجة عن التحصيل خلال العام المالي الحالي بالإضافة إلى السند النظامي لكل إيراد.

وأشارت إلى أن على الجهات الحكومية تقديم المعلومات إلى وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية التي تم تحويلها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى وزارة المالية مؤخراً.

وأضافت أن الوزارة تقوم بعد ذلك بتقديم تقرير عن الموضوع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية خلال 120 يوماً من استلام البيانات.

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع ويرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- كشف في العام الماضي عن رؤية السعودية 2030 وهي خطة حكومية تهدف لتحويل المملكة -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي "إدمان" المملكة للنفط واعتمادها عليه كمحرك رئيسي للاقتصاد.

وتشمل الرؤية زيادة رأسمال صندوق الاستثمار العامة إلى سبعة تريلونات ريال (تريليوني دولار) من 600 مليار ريال (160 مليار دولار) وطرح أقل من خمسة بالمئة من أسهم عملاق النفط أرامكو السعودية، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (حوالي 43 مليار دولار) إلى تريليون ريال (533 مليار دولار) سنوياً. وتتضمن تغييرات ستساعد المرأة على الاضطلاع بدور اقتصادي أكبر وتتيح للوافدين الأجانب الإقامة لفترة أطول في المملكة عبر برنامج شبيه بنظام البطاقة الخضراء الأمريكي.