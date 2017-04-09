الإعلان عن القدية أكبر مدينة ترفيه في السعودية يتصدر واجهات وسائل الإعلام

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تصدر إعلان إطلاق مشروع القدية المدينة الثقافية والرياضية والترفيهية النوعية في السعودية واجهات وسائل الإعلام المحلية والإقليمية مع اهتمام عالمي بالمدينة التي ستكون الأكبر من نوعها على مستوى العالم حيث ستحتوي على الكثير من الأنشطة المصمّمة لغرض التسلية والتعليم والتشويق والإبهار والترفيه والثقافة والرياضة.

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي يشغل منصب رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد أعلن أمس السبت عن إطلاق مشروع عملاق يتضمن بناء مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة، حيث سيتم إنشاؤها على مساحة 334 كيلو متراً مربعاً في منطقة القِدِيّة جنوب غرب الرياض.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن وضع حجر الأساس للمشروع سيكون في بداية العام 2018، وافتتاح المرحلة الأولى منه سيكون في العام 2022، وسيجعل من العاصمة السعودية واحدة من ضمن أفضل 100 مدينة للعيش على مستوى العالم.

وأوضح الأمير أن صندوق الاستثمارات العامة -المملوك للحكومة السعودية ويرأس مجلس إدارته- سيكون المستثمر الرئيس في المشروع، إلى جانب عدد من كبار المستثمرين المحليين والعالميين، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع تباعاً عبر مجموعة من الأخبار والإعلانات التوضيحية خلال فترة العمل وحتى افتتاحه بشكل كامل.

ويضم المشروع أربع مجموعات رئيسة هي الترفيه، ورياضة السيارات، والرياضة، والإسكان والضيافة، بالإضافة لتواجد أشهر المطاعم والماركات العالمية والفنادق.

وبالإضافة إلى ذلك، سيضم المشروع رياضة سيارات الأوتودروم والسرعة بإقامة فعاليات للسيارات طوال العام، ومسابقات رياضية وألعاب الواقع الافتراضي بتقنية الهولوغرام ثلاثي الأبعاد إلى جانب سلسلة من أرقى البنايات المعمارية والفنادق بأفضل المعايير والمواصفات العالمية الراقية بإطلالة ساحرة وتصميم أنيق لتوفير المزيد من الراحة والانسجام للزوار.

وسيوفر المشروع أشهر المطاعم والماركات العالمية للاستمتاع بأجمل أوقات التسوق، وعالم من المغامرات.

الترفيه في المملكة

تحاول السعودية تعزيز قطاعها للترفيه في إطار تلك الخطة الحكومية (رؤية 2030)، التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان في العام الماضي، وتهدف إلى توفير فرص عمل وتقليص اعتماد المملكة على النفط التي هبطت أسعاره في 2014 وتضررت المملكة -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- بشدة جراء ذلك.

وازدادت النشاطات الترفيهية في مختلف مناطق السعودية، في الشهور الأخيرة، بدعم من هيئة الثقافة، وهيئة الترفيه المستحدثة العام الماضي. إلا أن الانتقادات طالتها، وسط تصدي متحمسين للتيارات المحافظة وبعض الدعاة لها، وانتقادها بحجة أنها تتنافي ومعايير الدين الإسلامي، وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.

وكان صندوق الاستثمارات العامة -الذراع الاستثماري السيادي للسعودية- نفى في فبراير/شباط الماضي ما تم تداوله عن نيته شراء حصة في شركة 6 فلاجز العالمية (six flags) المتخصصة في إدارة المنتزهات الترفيهية.

وتحظر المملكة دور العرض السينمائي والحفلات الموسيقية العامة لكن الحكومة وعدت بتغيير المشهد الثقافي في إطار خطة "رؤية المملكة 2030".