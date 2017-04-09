الخدمة المدنية السعودية تبدأ باستقبال طلبات 137 وظيفة نسائية

تبدأ وزارة الخدمة المدنية السعودية اليوم الأحد وحتى الخميس القادم باستقبال طلبات الراغبات في شغل 137 وظيفة نسائية في الجهات الحكومية من المرتبة الثانية وحتى التاسعة التي سبق أن أعلنت عنها في نظام "جدارة" الشهر الماضي الذي يتم التقديم من خلاله.

وقالت وزارة الخدمة المدنية إن تلك الوظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال ونساء)، والتقديم يتم عبر الموقع الإلكتروني (www.mcs.gov.sa) على مدار الساعة.

وكانت الوزارة، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، قد فتحت بالتعاون مع الأجهزة الحكومية التسجيل لـ1894 وظيفة للخريجين ممن تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل المملكة أو خارجها.

وأغلق التسجيل للرجال ليل الخميس الماضي بعد استمراره خمسة أيام. أما الفئات المستهدفة حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف، فهي خريجو وخريجات المعاهد التخصصية، والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، والدرجات الجامعية النظرية والعلمية، والدبلومات العليا بعد الدرجة العلمية، والماجستير، والدكتوراه.

والأولوية في الترشيح هي للتخصصات غير التربوية ثم للتربوية، ويشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبتين السادسة والسابعة.

وأوضحت الوزارة أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الجهة الحكومية التي تتبع لها الوظيفة، وفي حال عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة، ويمكن التقدم على الإعلان القادم، والطلبات التي لا يتم تقديمها خلال فترة التقديم المحددة لن يتاح لهم الدخول بالمفاضلة على الوظائف المعلنة، وتحديد الرغبات المكانية واختيارها مرتبط بمقرات الوظائف المعلنة ولن يتاح إضافة أي رغبات مكانية لا تتوافر وظائف معلنة فيها.