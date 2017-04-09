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سياسة واقتصاد

سفن عسكرية إيرانية تتوجه إلى سلطنة عمان لإجراء مناورات عسكرية بحرية

أريبيان بزنس
الأحد، 9 إبريل 2017
سفن عسكرية إيرانية تتوجه إلى سلطنة عمان لإجراء مناورات عسكرية بحرية

توجهت قطع بحرية تابعة للجيش الإيراني، أمس السبت، إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورة مشتركة للإغاثة والإنقاذ البحري بين إيران وسلطنة عمان في مياه الخليج.

وقال قائد المنطقة البحرية الأولى في الجيش الإيراني، الأميرال حسين آزاد: "نظرا لمكانة وأهمية الحدود البحرية الجنوبية والمحيط الهندي في المجال الاقتصاد البحري، وكثرة تردد السفن التجارية وناقلات النفط في هاتين المنطقتين، فإن هذه المناورات المشتركة بين القوتين البحريتين، الإيرانية والعمُانية، تأتي بهدف تأمين الملاحة في هاتين المنطقتين، ورفع الجهوزية الأمنية، والتدرب على القيام بالعمليات الإغاثية".

وأضاف آزاد أن: "مناورات هذا العام ستكون باستضافة سلطنة عُمان حيث ستنفذ في المياه التابعة للمياه الجنوبية والمحيط الهندي، كما ستشارك فيها المدمرة "سبلان" وسفينة الدعم الحاملة للمروحيات "لاوان" ومروحية، وزورق حربي حامل للصواريخ، وبمشاركة ألف عنصر ووحدات عمانية، حيث ستستمر لمدة أسبوع".

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