"دبي 10x" و"حاضنة الأعمال العالمية 1776" تطلقان برنامج"التشريعات التنظيمية"

أطلقت "حاضنة الأعمال العالمية 1776" التي تتخذ من دبي مقرا اقليميا لها بالتعاون مع مبادرة "دبي 10x" إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل ـ اليوم برنامج "التشريعات التنظيمية" وذلك خلال ورشة عمل نظمتها في دبي بحضور رؤساء الفرق المشاركة في المبادرة يمثلون 36 جهة حكومية في الإمارة.

ويأتي إطلاق البرنامج التزاما بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لجميع الجهات الحكومية بتطبيق ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد عشر سنوات وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل لتكون دبي السباقة في الاعتماد على أساليب عمل مبتكرة وتسبق فيها مدن العالم بعشر سنوات.

ويهدف برنامج "التشريعات التنظيمية"، وفق وكالة أنباء الإمارات، إلى تعزيز مكانة دبي الريادية على مستوى العالم في خلق مفاهيم الابتكار الحكومية الجديدة وذلك من خلال العمل مع الشركات الناشئة على نظام يمكن من خلاله ضمان فعالية أكبر في الأداء والكفاءة والإنتاجية.

وقال سعادة عبدالله بن طوق الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل بالإنابة إن المؤسسة تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع كبرى المؤسسات والشركات الابتكارية على مستوى العالم لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لصناعة المستقبل وذلك من خلال العمل على مبادرات مستقبلية تكون دبي مصدرا لها والسباقة في وضع أسسها ومبادئها العالمية".

وسيشكل برنامج "التشريعات التنظيمية" داعما لفرق مبادرة دبي 10x لإيجاد أساليب نموذجية لعمل الجهات الحكومية تجعلها أكثر مرونة بالتأقلم مع المتغيرات المستقبلية.

من جانبه قال الدكتور منصور العصيمي مدير إدارة التشريعات في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي إن مشاركة اللجنة العليا للتشريعات في محاور النقاش مع فرق X10 تأتي على مستوى محورين: الأول تثقيف كافة المشاركين في محاور النقاش بالنظام التشريعي في الإمارة والدولة وآلية عمل اللجنة أما المحور الثاني والأهم فهو فهم كيف تقوم الجهات الحكومية برسم سياساتها وتطويرها مما يساعد اللجنة في فهم مشاريع التشريعات المستقبلية وسهولة القيام بالعمل التشريعي وذلك يسهم في تحقيق رؤية حكومة دبي بجعلها مدينة لمستقبل البشرية".

وقال إيفن بورفيلد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لحاضنة الابتكار العالمية 1776 إن برنامج التشريعات التنظيمية لفرق دبي 10x سيتيح تقديم التوصيات لكبار المسؤولين في الجهات الحكومية بدبي حيث سيتم عرض مجموعة مختارة من المقترحات خلال الدورة المقبلة من القمة العالمية للحكومات.

كما سيوفر فرصة الاستفادة من الخبرات التكنولوجية لأكثر الشركات الناشئة نموا في العالم وذلك لتمكين الجهات الحكومية في الإمارة من تحقيق أهداف مبادرة دبي10x وتعزيز مكانة دبي الريادية بهذا المجال .

ومع أكثر من 4000 شركة ناشئة ستقوم حاضنة الابتكار العالمية 1776 بالتنسيق من كبرى الشركات الناشئة العالمية للعمل مع فرق دبي 10x في جميع مراحل البرنامج وذلك للخروج بتوصيات تكون أساسا لاعتماد تغييرات تنظيمية تتيح للجهات الحكومية أداء أعمالها وتقديم خدماتها في غاية السهولة. وسيؤدي برنامج التشريعات التنظيمية عند الانتهاء منه والمصادقة عليه إلى ترسيخ مكانة دبي كأول مدينة في العالم في تبني نظم مبتكرة في إجراء تغييرات التنظيمية تدعم أداء الجهات الحكومية فيها لأعمالها بشكل سهل وسريع.