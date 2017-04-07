فيديو.. اللواء أحمد عسيري لمذيعة بريطانية: سلاحكم نشتريه بأموالنا وليس هدية

قال المتحدث باسم التحالف العربي اللواء السعودي أحمد عسيري إن المملكة تدفع الأموال لبريطانيا عندما تشتري منها الأسلحة وأن المملكة المتحدة لا تقدمه كهدية مجانية للسعودية.
وفي مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال أحمد عسيري "نحن نشتري السلاح لتعزيز قدراتنا العسكرية وبريطانيا تحصل على الأموال التي تذهب إلى الاقتصاد البريطاني".
وأضاف "عسيري" أنه إذا ما قررت بريطانيا وقف بيع السلاح للمملكة، فإن الرياض ستبحث عن مورد آخر.
وحول قيام التحالف العربي بإعادة بعض الشاحنات المحمّلة بمساعدات إنسانية من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، قال "عسيري" إن ذلك بهدف عدم تعزيز قدرات الحوثيين في تحصيل الأموال وتهريب الأسلحة لأنه إذا استمر دعم الانقلابيين بالمال والمؤن والوقود لن يتوقفوا عن مغامراتهم العسكرية ولن يجلسوا على طاولة المفاوضات.
ورفض "عسيري" اعتبار أن ذلك يتم على حساب تجويع الشعب اليمني، وقال إن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الشرعية لا توجد بها مجاعة، وشدد على أنه يجب أن يكون للمجتمع الدولي رغبة في إنهاء الحرب.
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