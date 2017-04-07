Arabian business
سياسة واقتصاد

فيديو.. اللواء أحمد عسيري لمذيعة بريطانية: سلاحكم نشتريه بأموالنا وليس هدية

أريبيان بزنس
الجمعة، 7 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
فيديو.. اللواء أحمد عسيري لمذيعة بريطانية: سلاحكم نشتريه بأموالنا وليس هدية

قال المتحدث باسم التحالف العربي اللواء السعودي أحمد عسيري إن المملكة تدفع الأموال لبريطانيا عندما تشتري منها الأسلحة وأن المملكة المتحدة لا تقدمه كهدية مجانية للسعودية.

 

وفي مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال أحمد عسيري "نحن نشتري السلاح لتعزيز قدراتنا العسكرية وبريطانيا تحصل على الأموال التي تذهب إلى الاقتصاد البريطاني".

 

وأضاف "عسيري" أنه إذا ما قررت بريطانيا وقف بيع السلاح للمملكة، فإن الرياض ستبحث عن مورد آخر.

 

وحول قيام التحالف العربي بإعادة بعض الشاحنات المحمّلة بمساعدات إنسانية من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، قال "عسيري" إن ذلك بهدف عدم تعزيز قدرات الحوثيين في تحصيل الأموال وتهريب الأسلحة لأنه إذا استمر دعم الانقلابيين بالمال والمؤن والوقود لن يتوقفوا عن مغامراتهم العسكرية ولن يجلسوا على طاولة المفاوضات.

 

ورفض "عسيري" اعتبار أن ذلك يتم على حساب تجويع الشعب اليمني، وقال إن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الشرعية لا توجد بها مجاعة، وشدد على أنه يجب أن يكون للمجتمع الدولي رغبة في إنهاء الحرب.

 

لمشاهدة مقطع الفيديو يرجى الضغط هنا

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

عاجل عسيري : التحالف الإسلامي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهرين

مشاركة السعودية بقوة برية في سوريا وانطلاق مناورات "رعد الشمال"

استشهاد 10 جنود سعوديين في اليمن

الحوثيون يستهدفون السعودية بصواريخ “سكود” لأول مرة

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

"دبي 10x" و"حاضنة الأعمال العالمية 1776" تطلقان برنامج"التشريعات التنظيمية"

السعودية تخفض الجمارك لجذب الاستثمارات

الأمير محمد بن سلمان يعلن إنشاء أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية بالسعودية

بعد تأجيل سنوات.. السعودية تطبق المرحلة الأخيرة من تأنيث محال المستلزمات النسائية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

دبي: تراجع بالمخالفات المرورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية

ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية عند "-A/2-A" مع نظرة مستقرة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »