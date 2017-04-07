ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية عند "-A/2-A" مع نظرة مستقرة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية عند "-A/2-A" مع نظرة مستقرة، حيث توقعت الوكالة أن يظل الموقف الخارجي وموقف الموازنة الحكومية قويا خلال الفترة بين عامي 2017 و2020.

وحسب رويترز، تتوقع أن يظل إنتاج السعودية النفطي قريبا من المستويات الحالية البالغة عشرة ملايين برميل يوميا لدعم الأسعار، وتقول إنها تتوقع استقرار إسهام قطاع النفط في النمو الاقتصادي الحقيقي للمملكة إلى حد كبير في عامي 2017 و2018، وقالت الوكالة إنه بالنظر إلى ربط الريال السعودي بالدولار، فإننا نرى مرونة محدودة في السياسة النقدية."