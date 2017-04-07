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سياسة واقتصاد

سامسونج تتوقع تحقيق أفضل ربح فصلي في أكثر من 3 سنوات

أريبيان بزنس
الجمعة، 7 إبريل 2017
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سامسونج تتوقع تحقيق أفضل ربح فصلي في أكثر من 3 سنوات

توقعت شركة سامسونج للإلكترونيات يوم الجمعة تحقيق أفضل ربح فصلي في أكثر من ثلاث سنوات في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار لتفوق التوقعات وتتجه صوب تحقيق أرباح سنوية قياسية بدعم من الأداء القوي لأنشطة رقائق الذاكرة.

 

 

ووفق ماذكرت رويترز،تعافت الشركة المنافسة لأبل سريعا من فشل جهاز جالاكسي نوت 7 القابل للاشتعال والذي كلفها كثيرا رغم فضيحة سياسية تورط فيها نائب رئيس مجلس الإدارة جاي ي. لي والذي مثل أمام محكمة في سول اليوم ليواجه اتهامات تتضمن تقديم رشوة إلى الرئيسة المعزولة بارك جون-هاي.

 

 

وقالت الشركة العالمية الرائدة في صناعة رقائق الذاكرة إن أرباحها التشغيلية في الربع الأول ستبلغ على الأرجح 9.9 تريليون وون (8.8 مليار دولار) مقارنة مع متوسط التوقعات البالغ 9.4 تريليون وون وفق استطلاع أجرته تومسون رويترز شمل 18 محللا. وزادت الإيرادات 0.4 في المئة إلى 50 تريليون وون لتزيد قليلا على توقعات المحللين.

 

 

وقالت لي مين-هي المحللة لدى هيونجكوك للأوراق المالية "أنشطة أشباه الموصلات هي المحرك الرئيسي للأرباح على الأرجح" مضيفة أن مبيعات الهواتف الذكية المتوسطة والمنخفضة السعر ساهمت أيضا في استمرار ربحية أنشطة الهاتف المحمول.

 

 

ولامست أسهم سامسونج مستوى قياسيا مرتفعا عند 2.134 مليون وون في أواخر مارس آذار بفضل توقعات بتحقيق أرباح سنوية قياسية في 2017 في الوقت الذي كانت فيه شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة تتعافى من السحب المحرج لأجهزة نوت 7 بسبب بطارياتها القابلة للاحتراق.

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