مواجهة عسكرية كانت وشيكة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لدى قصف سوريا اليوم

أكد مسؤول أمريكي منذ قليل أن أمريكا أكدت لروسيا أن اتفاقا بشأن خط اتصال لتجنب الاشتباكات العرضية في سوريا لا يزال قائما، وكان رئيس الوزراء الروسي ميدفيديف قد قال إن الهجمات الصاروخية الأمريكية على سوريا كادت أن تؤدي إلى اشتباك مع روسيا- و الضربات الأمريكية غير قانونية وكانت "على بعد خطوة واحدة من اشتباك عسكري مع روسيا".- التي تلقت رسالة أمريكية لتبليغها بالقصف قبل شنه بنصف ساعة فيما طلب بوتين من مدمرة أمريكية التوجه إلى السواحل السورية بحسب صحيفة ديلي ميل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوتين أمر بتوجه فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" الموجودة في البحر الأسود و المزودة بصواريخ من نوع "كاليبر" إلى البحر المتوسط للانضمام إلى مجموعة السفن الحربية الروسية قرب سواحل سوريا. ويمكن لهذه الفرقاطة توجيه ضربات صاروخية إلى أهداف في البحر وعلى الأرض على مدى بعيد و تعمل أيضا ضمن منظومة الدفاع الجوي للمجموعة الروسية في المنطقة .

يذكر أن فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش"، التي دخلت الخدمة في يونيو/حزيران الماضي في قوات الأسطول الروسي في البحر الأسود، قادرة على حمل 8 صواريخ مجنحة من نوع "كاليبر" على متنها وكذلك 36 صاروخا موجها مضادا للجو من منظومة "شتيل-1" بحسب وكالة نوفستي الروسية.



