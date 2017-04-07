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سياسة واقتصاد

فرض تأشيرة دخول على المصريين القادمين للسودان

أريبيان بزنس
الجمعة، 7 إبريل 2017
فرض تأشيرة دخول على المصريين القادمين للسودان
وزارة الخارجية السودانية

 قالت مصادر في مطار القاهرة إن السودان فرض اعتبارا من اليوم الجمعة تأشيرات دخول على المصريين الرجال من سن 18 إلى 50 عاما في خطوة أشار متحدث سوداني إلى أنها تأتي في نطاق المعاملة بالمثل بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقبل سنوات فرضت مصر تأشيرة دخول على السودانيين الرجال من سن 18 إلى 50 عاما في وقت كانت فيه حالة الأمن من بين المشاكل الكبيرة في البلاد. لكن دخول المصريين السودان بقي بغير تأشيرة إلى أن فرضها السودان اليوم.

وقالت مصادر مطار القاهرة إن مكاتب شركات النقل الجوي العاملة في المطار تلقت تعليمات من مطار الخرطوم بالإجراء مع تحذير من ترحيل من لا يحملون التأشيرة من الفئات العمرية المذكورة.

وقال مصدر إن شركة مصر للطيران بدأت تطبيق التعليمات السودانية وسط غضب تجاه الوصول المفاجئ للتعليمات الجديدة.

وأضاف المصدر أن سفر عشرات المصريين على رحلة لشركة مصر للطيران عصر اليوم إلى الخرطوم ألغي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله الخضر لرويترز "التأشيرة ستمنح (للمصريين) مجانا.. مثل هذا القرار منفذ فعليا على السودانيين عند دخول مصر منذ فترة من الزمن."

ورغم العلاقات الوثيقة بين مصر والسودان تشير وسائل إعلام مصرية بين وقت وآخر إلى توترات بين البلدين خاصة بسبب النزاع على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي.

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