3 قتلى إرهابي على مركز تسوق وإطلاق نار﻿ في العاصمة السويدية

تتوارد الأنباء عن هجوم بسيارة على مركز تسوق وإطلاق نار وسقوط قتلى في العاصمة السويدية فيما تشير تقارير إلى احتمال أنه هجوم إرهابي، و نقلت وكالة الأنباء السويدية نبأ إغلاق كل الأنفاق في ستوكهولم.
وقال رئيس الحكومة السويدية إن بلاده تتعرض لهجوم و كل المؤشرات تدل على أنه هجوم إرهابي.
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