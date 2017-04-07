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سياسة واقتصاد

3 قتلى إرهابي على مركز تسوق وإطلاق نار﻿ في العاصمة السويدية

أريبيان بزنس
الجمعة، 7 إبريل 2017
3 قتلى إرهابي على مركز تسوق وإطلاق نار﻿ في العاصمة السويدية

تتوارد الأنباء عن هجوم بسيارة على مركز تسوق وإطلاق نار وسقوط قتلى في العاصمة السويدية فيما تشير تقارير إلى احتمال أنه هجوم إرهابي، و نقلت وكالة الأنباء السويدية نبأ إغلاق كل الأنفاق في ستوكهولم.

وقال رئيس الحكومة السويدية إن بلاده تتعرض لهجوم و كل المؤشرات تدل على أنه هجوم إرهابي.

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