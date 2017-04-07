"موانئ دبي" تبحث مع "الاستثمار المصرية" رفع الطاقة الاستيعابية لميناء السخنة

بحث سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مع محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية خطه التوسعات التي تعتزم موانىء دبي العالمية تنفيذها خلال المرحلة القادمه فى منطقة العين السخنة فى اطار خطتها التوسعيه لرفع الطاقة الاستيعابية لميناء السخنة لمقابلة الزياده المتوقعة فى حركة التجارة العالمية عبر الميناء.

وأكد سليم خلال اللقاء الذي عقد بدبي على تمتع مصر بالعديد من المزايا النسبيه سواء من حيث الموقع الاستراتيجي او توافر العديد من المقومات التى يجب الاستفاده بها لدفع عجلة الاستثمار فيها خلال المرحلة المقبلة ودعم حركة التجارة الدولية واقامة المشروعات الاستثمارية وزيادة الفرص التصديرية، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ومن جانبه أشار محمد خضير الى أن مجلس النواب المصري سينتهي قريبا من وضع الصيغة النهائية لقانون الاستثمار الجديد بعد إجراء عدد من التعديلات عليه فى اطار حرص الحكومة المصرية على تطوير منظومة الاستثمار فى مصر وتجويد وتحسين مناخ الاستثمار لتلبيه تطلعات المستثمرين العرب والأجانب وبما يخدم المصالح المتبادلة لمصر والمستثمرين وجذب مستثمرين جدد وتأمين نجاح مشاريعهم واستدامتها ويلبي مطالبهم في إحراز نتائج مالية أفضل.

وأشار خضير إلى أنه سيتم افتتاح منظومة من الخدمات المميكنة في هيئة الاستثمار خلال الشهر الحالي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات المصرية للتيسير على المستثمرين لتأسيس شركاتهم كمرحلة أولى يعقبها مرحلة التخصيص والترخيص المميكنة خلال فترة قليلة.

حضر اللقاء، السيد سهيل البنا، نائب الرئيس الاول والمدير العام منطقة افريقيا والشرق الاوسط بموانىء دبي العالمية والسيد طارق الغزالي، المدير العام الاقليمي للبنك الاهلي المصري بدولة الامارات وسعيد حميد الزري، مدير أول الشؤون الحكوميه بموانىء دبي العالمية.