من جديد.. ارتفاع نسبة بطالة السعوديين إلى 12.3%

(أريبيان بزنس/ وكالات) - كشف إحصاء رسمي حديث ارتفاع نسبة البطالة لدى المواطنين السعوديين في الربع الرابع من العام 2016 إلى 12.3 بالمئة بعد أن كانت نسبتها في الربع الثالث من العام نفسه 12.1 بالمئة.

ووفقاً لموقع الهيئة العامة للإحصاء، أظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع 2016 أن جملة عدد المشتغلين في السعودية بلغت 13.94 مليون فرداً، يمثل الذكور منهم 11.94 مليون فردا ما نسبته 86 بالمئة من إجمالي المشتغلين، ويمثلن الإناث منهم 2.01 مليون بنسبة 14 بالمئة.

وبحسب الإحصاء، بلغ عدد الأجانب المشتغلون 10.88 مليون عامل ما يمثل 78 بالمئة من إجمالي المشتغلين في السعودية، فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.06 مليون فرد، وهو ما يمثل 22 بالمئة من الإجمالي.

ويخضع أغلب المشتغلين بالسعودية لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية ﺒـ 11.6 مليون عامل ما يمثل 73 بالمئة من إجمالي المشتغلين، ثم الخاضعون لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية ﺒـ 11 بالمئة، في حين بلغت نسبة العمالة المنزلية 16 بالمئة من الإجمالي.

وأظهرت النتائج من واقع مسح القوى العاملة للربع الرابع من العام الماضي أن معدل البطالة لإجمالي السكان (15 عاماً فأكثر) بلغ 5.6 بالمئة وبلغ معدل البطالة بين الذكور 2.6 بالمئة وبين الإناث 21.3 بالمئة.

كما أظهرت نتائج المسح أن معدل البطالة للسعوديين بلغ 12.3 بالمئة مقارنة بـ 12.1 بالمئة بنهاية الربع الثالث 2016، وبلغ المعدل بين السعوديين الذكور 5.9 بالمئة وبين الإناث 34.5 بالمئة.

وأكدت نتائج الإحصاء -فيما يخص توزع عدد المشتغلين في السعودية بحسب فئات العمر- أن أعلى نسبة للمشتغلين السعوديين كانت في الفئة العمرية مابين 30 و34 عاماً أي ما نسبته 18 بالمئة من إجمالي المشتغلين السعوديين، يليهم السعوديين في الفئة العمرية مابين 25 و29 سنة أي بنسبة 17 بالمئة، فيما كانت اقل نسبة للمشتغلين السعوديين في الفئة العمرية 65 عاماً فأكثر.

وأظهرت النتائج أنه فيما يخص السعوديين الذكور فتمثل الفئة العمرية مابين 30 و34 عاماً الفئة الأعلى من حيث عدد المشتغلين وذلك بنسبة 18 بالمئة من جملة المشتغلين السعوديين الذكور. وبالنسبة للمشتغلات السعوديات، فتمثل الفئة العمرية الأعلى مابين 35 و39 عاماً بنسبة 20 بالمئة من جملة المشتغلات السعوديات.

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي معظمهم يعملون في القطاع الخاص.

للإطلاع على كامل تفاصيل الإحصاء من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، يرجى الضغط هنا