استعدادات عسكرية احتياطية في سورية تسحبا لضربة عسكرية أمريكية

أشار مصدر لسي إن إن ترامب يتشاور مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس حول خطط العمل العسكري الممكن ضد سوريا.
وأبلغ ترامب أعضاء في الكونغرس أنه يفكر بعمل عسكري ضد سوريا بعد هجوم خان شيخون بحسب مزاعم ساقتها سي إن إن منذ قليل. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لم تستبعد ردا عسكريا على الهجوم بالغاز السام في سوريا والذي أودى بحياة عشرات المدنيين وألقت واشنطن بالمسؤولية عنه على النظام السوري.
وردا على سؤال عما إذا كان قد تم استبعاد الخيار العسكري قال المسؤول “لا”. وليس واضحا حجم التخطيط العسكري الأميركي القائم بشأن ضرب أهداف مرتبطة بنظام بشار الأسد .
ونقلت سي إن إن عن مسؤول في البنتاغون أن خيارات ضربة عسكرية عديدة جاهزة أمام الولايات المتحدة.
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