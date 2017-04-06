ارتفاع الريال السعودي أمام عملات 16 دولة

ارتفع سعر الريال السعودي أمام عملات 16 دولة تستحوذ على نحو 45 بالمئة من إجمالي واردات السعودية خلال العام الماضي مقابل تراجعه أمام ست عملات تشكل الواردات منها 19 بالمئة واستقراره مقابل ثلاث عملات أخرى لدول شكلت 21 بالمئة من إجمالي الواردات.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية في تقرير لها حول أداء الريال السعودي وفقاً لأسعار تداولات يوم الثلاثاء الماضي ومقارنتها بتداولاتها بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقابل عملات 25 دولة تستحوذ على 85 بالمئة من إجمالي واردات المملكة، منذ الربع الثالث 2016 حتى 5 أبريل/نيسان 2017.

ويتوقع أن يؤثر هذا التغير في سعر صرف الريال في تكلفة الواردات السعودية، لأن العلاقة عكسية بين سعر صرف الريال وتكلفة الواردات، فإذا ارتفع الأول تتراجع تكلفة الواردات، أما إذا تراجع سعر صرف الريال أمام عملات بعض الدول ترتفع تكلفة واردات السعودية من تلك الدول.

وبتفصيل عملات الدول التي ارتفع أمامها الريال أو التي تراجعت أمام الريال، فقد تصدرها الجنيه المصري، الذي تراجع أمام الريال بنسبة كبيرة بلغت 103.4 بالمئة، ليصل سعر صرفه بتداولات أمس نحو 4.816 جنيه مقابل 2.368 جنيه بنهاية الربع الأول 2016.

وتلتها الليرة التركية، فقد تراجعت أمام الريال بنسبة 31.2 بالمئة ليصل سعر صرف الريال أمام الجنيه في تداولات أمس 0.985 ليرة مقابل 0.751 جنيه إسترليني بنهاية الربع الأول 2016.

وحل الجنيه الإسترليني ثالثاً حيث ارتفع الريال السعودي أمامه بنسبة 15.1 بالمئة ليصل سعر صرف الريال السعودي أمامه في تداولات يوم أمس إلى 0.214 جنيه، مقابل 0.186 جنيه بنهاية الربع الأول 2016.

ورابعاً، جاء اليوان الصيني الذي تراجع أمام الريال بنسبة 6.9 بالمئة ليبلغ سعر صرف الريال أمام اليوان نجو 1.839 يوان مقارنة بـ 1.720 يوان بنهاية تداولات الربع الأول من عام 2016.

وحل خامساً اليورو عملة الاتحاد الأوربي وقد تراجع أمام الريال بنسبة 6.6 بالمئة ليبلغ سعر صرف الريال أمام اليورو نحو 0.250 يورو مقارنة بـ 0.234 يورو بنهاية تداولات الربع الأول من العام الماضي.

وبحسب التحليل، هناك 8 دول من دول الاتحاد الأوروبي هي الأكثر تصديراً للسعودية وهي ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، بلجيكا، السويد، وإيرلندا. وبلغت قيمة واردات السعودية من تلك الدول نحو 96.5 مليار ريال خلال العام 2016 تشكل نحو 19 بالمئة من إجمالي الواردات السعودية.

وحلت سويسرا خامساً بعملتها الفرنك حيث تراجع أمام الريال بنسبة 4 بالمئة ليبلغ سعر صرفه أمام الريال نحو 0.268 فرنك سويسري، مقابل 0.257 فرنك سويسري بنهاية الربع الأول 2016.

وسابعاً، جاء الدونغ الفيتنامي وقد سجل تراجعاً نسبته 1.7 بالمئة أمام الريال ليصل سعر صرف الريال أمام الدونغ بتداولات أمس نحو 6053.6 دونغا فيتنامياً مقارنة بـ 5953.3 دونغا فيتنامياً بنهاية تداولات الربع الأول من العام الماضي.

وفي المركز الثامن، حل الدولار الاسترالي الذي تراجع أمام الريال بنسبة 1 بالمئة.

والتاسع، كانت الروبية الإندونيسية التي تراجعت أمام الريال بنسبة 0.5 بالمئة.

وعلى صعيد عملات الدول التي استقر سعر صرف الريال أمام عملاتها، فكانت الدولار الأمريكي، يليه الدرهم الإماراتي. ثم الدينار البحريني.

في حين تراجع الريال السعودي أمام عملات ست دول، أولها الريال البرازيلي الذي تراجع الريال السعودي أمامه بنسبة 13.9 بالمئة. تلاه الدولار التايواني، حيث تراجع الريال السعودي أمامه بنسبة 5.9 بالمئة، ثم الروبية الهندية حيث تراجع الريال أمامها بنسبة 2.2 بالمئة.

أما البات التايلاندي، فتراجع الريال السعودي أمامه بنسبة 2 بالمئة. ثم الين الياباني حيث تراجع الريال أمامه بنسبة قدرها 1.5 بالمئة. وكذلك تراجع الريال أمام الوون الكوري الجنوبي بنسبة 1.2 بالمئة.