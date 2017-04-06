استراليا تحذر من هجوم إرهابي في جاليبولي بتركيا

حذرت استراليا اليوم الخميس من مخطط إرهابي لمهاجمة مراسم لإحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى في جاليبولي في تركيا هذا الشهر مشيرة إلى معلومات لديها عن خطط لمهاجمة الاحتفالات بالمناسبة السنوية.
وأعلنت وزيرة الخارجية جولي بيشوب إطلاع السلطات التركية على بالمعلومات مشيرة إلى توفير تركيا لمستويات عالية من الحماية الأمنية لاحتفالات إحياء ذكرى يوم أنزاك -ANZAC على شبه الجزيرة كونه أول معركة كبيرة تشارك فيها قوات من استراليا ونيوزيلندا في جاليبولي بتركيا عام 1915 في يوم أنزاك الموافق لـ 25 أبريل نيسان الذي يشهد عادة قدوم أعداد كبيرة من الاستراليين والنيوزيلنديين لحضور احتفالات عسكرية فيه.
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