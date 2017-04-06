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سياسة واقتصاد

ترامب يعلن تغيير موقفه في سوريا:" الكيماوي تخطى الكثير من الخطوط"

أريبيان بزنس
الخميس، 6 إبريل 2017
ترامب يعلن تغيير موقفه في سوريا:" الكيماوي تخطى الكثير من الخطوط"

 اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكومة الرئيس السوري بشار الأسد "بتجاوز خط أحمر" بهجوم الغاز السام على المدنيين وقال إن موقفه تجاه سوريا والأسد تغير بعد أقل من أسبوع على إعلانه أن إزاحة الأسد لم تعد في أولويات الولايات المتحدة .

 

وخاطب ترامب الصحفيين في مؤتمر مع العاهل الأردني الملك عبد الله أمس الأربعاء ، قائلا"وسأقول لكم إن (الهجوم الكيماوي) تسبب في تغيير موقفي تجاه سوريا والأسد "

 

 

 

وقال مسؤولون من المخابرات الأمريكية استنادا إلى تقييم أولي أن الوفيات نتجت على الأرجح من غاز السارين وهو من غازات الأعصاب الذي أسقطته طائرة سورية على مدينة خان شيخون يوم الثلاثاء. وأفاد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن لم تتأكد بعد من أنه غاز السارين.

وقدمت موسكو تفسيرا بديلا من شأنه أن يحمي الأسد وهو أن الغاز السام واقع تحت يد المعارضة المسلحة وتسرب من مخزن أسلحة تابع لها استهدفته قنابل سورية.

 

 

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