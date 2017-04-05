السعودية: معونة شهرية لكل أسرة ترعى كبيراً بالسن

طرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مسودة مشروع نظام حقوقي جديد نصت إحدى موادها على استحقاق الأسرة العاجزة عن تدبير النفقات اللازمة لرعاية كبير السن معونة شهرية.
وأوضحت المسودة -وفقاً لصحيفة "عين اليوم" السعودية- أنه يستفيد من المشروع الجديد الذي يتكون من 18 مادة، كل من يصل إلى سن 60 عاماً أو تظهر عليه علامات الشيخوخة المبكرة، ذكراً كان أو أنثى.
وحرمت إحدى مواد المسودة المساس بكرامة كبير السن أو إيذاءه أو التمييز ضده على أساس العمر؛ إذ يعدّ النظام أن أي تعدٍ عليه أو على حق من حقوق يوجب العقوبة، وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ويهدف المشروع إلى منح كبير السن كامل استقلاليته، والحق في التصرف في نفسه وماله ومن يعول، كما أن له اختيار جهة الرعاية التي تقوم برعايته، في حال تعذر عليه الاستقلال بنفسه، ولا يحق معاملته بعكس ذلك، إلا بأمر من المحكمة المختصة.
ودعت الوزارة المهتمين وذوي الخبرة بالشأن الاجتماعي إلى مشاركتها في تحسين مشروع نظام حقوق كبار السن؛ إذ طرحت الوزارة مسودة مشروع النظام على بوابة المشاركة المجتمعية.
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