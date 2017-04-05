نهاية المغربية الحسناء هند العشابي.. صائدة أثرياء الخليج

عادت قضية سيدة الأعمال المغربية هند العشابي ومواطنها رجل الأعمال المعروف محسن كريم بناني إلى الواجهة بعد أن قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الرباط بسجنها مدة عامين، وحبس بناني مدة 6 أشهر.

وتناولت تقارير سعودية وإماراتية قصة هند العشابي (مواليد الرباط سنة 1978) المعروفة بصائدة أثرياء الخليج أو التي تعرف في موطنها المغرب بـ "المرأة الخارقة".

وقال تقرير لصحيفة "رأي اليوم" إن المحكمة قضت بسجن هند العشابي بسنتان سجناً نافذاً على خلفية دعوى قضائية كان رفعها ضدها زوجها السابق سفير الكويت بالنمسا متهما إياها بإقامة علاقة مع رجل مغربي مقيم بالدار البيضاء يدعى محسن كريم بناني.

وقضت الغرفة الجنحية بحكمة الاستئناف بالرباط، على سيدة الأعمال بخفض العقوبة من ثلاث سنوات إلى سنتين سجناً بعد أن حكمت المحكمة عليها بثلاث سنوات خلال المرحلة الابتدائية، فيما حكمت على زوجها الجديد كريم بناني بتخفيض العقوبة في حقه من ثلاث سنوات سجناً إلى سبعة أشهر. غادر على اثر الحكم زنزانته بالسجن المدني بسلا بعدما تجاوزت فترة الاعتقال الاحتياطي في حقه العقوبة المنطوق بها.

بينما أيدت هيئة المحكمة العقوبة في حق شقيقة هند العشابي بستة أشهر سجناً بتهمة المشاركة في التزوير.

وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر لصالح زوجها السابق الذي يشغل منصب سفيرا لدولة الكويت في النمسا، بعد مطالبته بتعويض بمبلغ 200 ألف دولار، وبعدم قبول مطالب السفارة كمطالب بالحق المدني.

وفي آب/ أغسطس 2016، أحيلت هند العشابي رفقة رجل الأعمال كريم بناني على المدعي العام بالرباط، من قبل شرطة الأخلاق العامة بمحافظة الأمن بالرباط.

وتوبع الاثنان في حالة اعتقال احتياطي على الرغم من الكفالات الكبيرة المقدمة من قبل دفاع المتهمين، بينما جرى متابعة شقيقة العشابي في حالة سراح مؤقت.

واتهم السفير الكويتي، العشابي وبناني بالخيانة الزوجية في حقه بعد أن قدم وثائق تثبت زواجه من سيدة الأعمال المغربية، وأوضح أنها تقيم معه في فيينا وأنه مؤخراً بدأ يلاحظ تغيراً في سلوكها بعد تزايد أسفارها نحو المغرب وأنه تحقق من أنها على رجل آخر مقيم بالدار البيضاء.

وبعد شكه في أن زوجته حامل من شريكها الثاني، قام بكشف جيني تبين له أنه ليس الأب البيولوجي للطفلة الثانية.

وتوبعت العشابي إلى جانب رجل الأعمال المغربي محسن كريم بناني طيلة أشهر، في قضية تتعلق بـ "الخيانة الزوجية والتزوير"، وسبق أن أدينت من طرف الهيئة القضائية المكلفة بالملفات الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية في الرباط، بثلاث سنوات سجناً مع النفاذ وتعويض بـ200 ألف دولار بمعية شريكها.

وسبق للمحكمة الابتدائية أن رفضت منح العشابي وبناني سراح مؤقت خلال أطوار المحاكمة في مرحلتها الابتدائية، في سابقة من نوعها، بالرغم من الضمانات المالية الضخمة التي قدماها، حيث قدمت سيدة الأعمال مبلغ 10 مليون دولار كضمانة فيما قدم الملياردير بناني شيكاً بـ 50 مليون دولار، للهيئة القضائية.

واعتقلت هند العشابي ورفيقها محسن كريم بناني في آب/ أغسطس من العام الماضي، من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد أن تقدم محمد صادق معرفي الدبلوماسي الكويتي بالنمسا، بشكاية لدى القضاء المغربي يتهمها فيها بـ "الخيانة الزوجية والفساد والاحتيال".

وأثبتت اختبارات الحمض النووي أن الابنة الثانية للعشابي ليست من زوجها الأول صادق معرفي، بينما جاءت نتائج الحمض النووي للابنة الأولى المولودة بنيويورك في 2015 مطابقة لحمضه.

وهند العشابي التي بدأت حياتها المهنية كمضيفة طيران في الطائرة الخاصة للعاهل السعودي الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عندما كان ولياً للعهد، سرعان ما صعد نجمها في مجال الأعمال من خلال استثماراتها في مجالات الطيران وماركات الألبسة العالمية والإعلام والتطوير العقاري.

وقال كريم بناني أنه وثق زواجه بالعشابي عبر الإجراءات القانونية المعمول بها في محاكم الأسرة المغربية وأن زوجته حصلت على طلاقها من صادق معرفي.

من جهتها، رفضت هيئة المحكمة ملتمسات الطعن المقدمة من دفاع العشابي الذي اعتبر زواجها بمعرفي باطلاً لأنه "لم يذيل بالصيغ التنفيذية المعمول بها داخل قضاء الاسرة بالمحاكم المغربية"، معتبراً أن أركان الخيانة الزوجية لا أساس قانوني وواقعي لها على اعتبار أن زوجها الكويتي سجل عقد الزواج في المحاكم الكويتية وفقاً للمذهب الجعفري الشيعي وأن محاكم المغرب لا تعترف بهذه الصيغة التي تختلف عن صيغة عقود الزواج المبرمة في المغرب وفقاً للمذهب المالكي.

وأعلنت هيئة دفاع العشابي وبناني أنها ستتقدم بطلب نقض الحكم فيما يرتقب أن يتقدم دفاع السفير الكويتي أيضا بالتصريح بالحكم بغرض نقضه بعد رفض المحكمة الحكم بالتعويض المالي لفائدة السفارة الكويتية التي دخلت كطرف مدني في القضية التي اعتبر أنها ألحقت "ضرراً" بدولة الكويت.