"إحصاء أبوظبي": ارتفاع أسعار المستهلك في الربع الأول من 2017

ذكر مركز الإحصاء ـ أبوظبي في تقرير له أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ /107.9/ بالمائة للربع الأول من العام الجاري بينما كان /105.6/ بالمائة للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة /2.2/ بالمائة .

وأوضح المركز في تقرير حول نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2017 بأساس عام 2014 بالإضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك للربع الأول من العام الجاري بحسب مستوى رفاه ونوع الأسرة والإقليم الجغرافي ونسب مساهمة المجموعات الرئيسية ونسبة التضخم المتوقع، أن معدل التغير في أسعار المستهلك بلغ /2.6/ بالمائة خلال شهر مارس 2017 مقارنة بنفس الشهر العام الماضي .

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أشار المركز إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة /0.6/ بالمائة خلال شهر مارس 2017 مقارنة بالرقم القياسي لشهر فبراير 2017.

كما أوضح المركز التغير النسبي في الرقم القياسي لمجموعات الإنفاق ومساهمة كل مجموعة في التغير الكلي خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2016.

فقد حققت مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" أعلى مساهمة في الارتفاع الذي حدث خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 حيث أسهمت بنسبة /59.7/ بالمائة من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة /3.9/ بالمائة.

أما مجموعة "النقل" فقد أسهمت بنسبة /34.9/ بالمائة من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الربع الأول من 2017 مقارنة بالفترة نفسها من 2016 حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة /5.7/ بالمائة.

بينما انخفضت أسعار مجموعة "الترويح والثقافة" بنسبة /10.3/ بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وقد حققت هذه المجموعة إسهاما مقداره /22.0/ بالمائة في تخفيض معدل الارتفاع.

وأشار المركز في تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسبة /2.4/ بالمائة خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 كما ارتفعت أسعار المستهلك في شريحة الرفاه "المتوسطة" بنسبة /2.7/ بالمائة وشريحة الرفاه "العليا" بنسبة /1.9/ بالمائة.

من جانب آخر أثر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الربع الأول من 2017 مقارنة بالفترة نفسها من 2016 في معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة /2.6/ بالمائة كما أثر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة /2.0/ بالمائة بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة /1.5/ بالمائة.

وأوضح المركز أن منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة /56.7/ بالمائة من مجمل الارتفاع في معدلات الأسعار في إمارة أبوظبي الذي بلغت نسبته /2.2/ بالمائة خلال الربع الأول من 2017 مقارنة بالفترة نفسها كما ساهمت منطقة العين بنسبة /37.5/ بالمائة ومنطقة الظفرة بنسبة /5.8/ بالمائة من مجمل الارتفاع.

وتوقع مركز الإحصاء ـ أبوظبي أن يرتفع متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الربع الثاني لعام 2017 بزيادة مقدرة نسبتها /2.5/ بالمائة عن الربع الثاني من 2016 وبنسبة /1.9/ بالمائة للربع الثالث لعام 2017 عن الربع الثالث لعام 2016.