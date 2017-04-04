تأسيس المجلس العلمي الدولي للأدلة الجنائية في دبي

أعلنت اللجنه التنفيذية من مؤتمر ومعرض الإمارات الدولي للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في ختام الدورة الأولى من فعالياتها التي استمرت لمدة ثلاثة أيام عن تأسيس المجلس العلمي الدولي للأدلة الجنائية في إمارة دبي والذي يهدف الى دعم علوم الأدلة الجنائية وعلم الجريمة في المنطقة ودعم الدراسات والأبحاث العلمية في هذا المجال وذلك للحد من الجرائم ونشر السلام.

وتم عقد الاجتماع الأول للمجلس العلمي الدولي للأدلة الجنائية اليوم بحضور كافة الأعضاء المشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكوريا ورومانيا والبرتغال وإريلاند وهولاندا والنمسا وسويسرا وفرنسا وسكوتلاند وأسوتريا.





ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ناقش المجتمعون الخطط المستقبلية للمؤتمر والمعرض وورش العمل، وأعلنوا عن انشاء مجلة علمية خاصة لنشر جميع البحوث وإعطاء كل الفرص للعلماء الشباب لنشر أفكارهم الإبداعية، على أن يكون هذا المجلس والمؤتمر مرجعا علميا تخصصيا لكل الجهات المختصة في هذا المجال، كما أعلن المجلس العلمي عن عقد عدد من الدورات التدريبية والتخصصية في المستقبل.

واشتمل المؤتمر هذا العام على أكثر من 20 محاضرة و8 ورشة عمل، و200 ملصق علمي لأوراق علمية و100 عرض علمي للخبراء الجنائيين.

في حين شاركت 80 شركة تستعرض أحدث المعدات والتقنيات في مجال الطب الشرعي وتحليل مسرح الجريمة، والتحقيق الرقمي، وأحدث المعدات المختبرية، وتسلط الضوء على أحدث الأجهزة والإنتاجات في مجال العلوم الجنائية وعلم الجريمة في المعرض المصاحب.

وأشاد جميع المشاركين بمستوى أوراق العمل والحرفية والمهنية التي شهدتها الجلسات العلمية خلال أيام المؤتمر الثلاثة وأكدوا على مشاركتهم العام المقبل في الدورة الثانية التي ستقام في مارس 2018 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.