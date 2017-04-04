مورينو يصبح أول رئيس دولة على كرسي متحرك

فاز المرشح اليساري للانتخابات الرئاسية في كولومبيا لينين مورينو بالانتخابات حيث حقق أول من أمس فوزاً صعباً على منافسه اليميني غييرمو لاس، بفارق ضئيل 51%- %49، بعد معركة ساحقة استفحلت حدّتها، منذ حصر المنافسة بين الاثنين في شهر شباط .

النتائج التي أعلنتها الاستطلاعات عند الخروج من مكاتب التصويت قبل ساعات كانت متضاربة، بعضها تقول بفوز لينين مورينو وتؤكد أخرى فوز غيِّيرْمو، مما ألقى ببعض الغموض على هذه النتائج، فيما خرج كل طرف يحتفل بفوزه المزعوم.

في المقابل، سُجِّلت أعمال عنف تلت إعلان النتائج الجزئية في عدة مدن من الإكوادور سارع الرئيس رفائيل كوريا إلى التنديد بها والدعوة إلى الهدوء.

وكانت رويترز قد نقلت أنه في حال فاز مورينو بالانتخابات فإنه سيصبح رئيس دولة من ذوي الاحتياجات الخاصة في حدث نادر وأحد أبرز الزعماء المعاقين منذ الرئيس الأمريكي السابق فرانكلين روزفلت الذي كان يستخدم الكرسي المتحرك لإصابته بشلل الأطفال وتوفي في 1945.

وخلال توليه منصب نائب الرئيس بين عامي 2007 و2013 ساعد مورينو في وضع قاعدة بيانات لذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتسنى لهم الحصول على العلاج الطبي الملائم لهم ووفر راتبا شهريا يصل إلى 240 دولارا للأسر التي تعتني بقريب معاق وأسس برنامج إقراض لأصحاب المشروعات من المعاقين في الإكوادور.

ومورينو بطل حقيقي في عيون المعاقين جسديا وعقليا وسمعيا وبصريا في الإكوادور والبالغ عددهم 400 ألف شخص.

وأصبح مورينو (63 عاما) معاقا بعدما أصيب برصاصة في الظهر أثناء تعرضه للسرقة عام 1998 وجعل الإعاقة محور حملته الانتخابية.

لكن صاحب الفرحة الأكبر بفوز موروينو فهو مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج، الذي نشر تغريدة لتهنئة الرئيس الجديد لأن خصمه تعهد بطرد اسانج من سفارة الإكوادور في لندن في حال فوزه.