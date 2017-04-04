Arabian business
سياسة واقتصاد

مورينو يصبح أول رئيس دولة على كرسي متحرك

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 4 إبريل 2017
مورينو يصبح أول رئيس دولة على كرسي متحرك
لينين مورينو

فاز المرشح اليساري للانتخابات الرئاسية في كولومبيا لينين مورينو بالانتخابات حيث حقق  أول من أمس  فوزاً صعباً على منافسه اليميني غييرمو لاس، بفارق ضئيل  51%- %49، بعد معركة ساحقة استفحلت حدّتها، منذ حصر المنافسة بين الاثنين في شهر شباط .

 

النتائج التي أعلنتها الاستطلاعات عند الخروج من مكاتب التصويت قبل ساعات كانت متضاربة، بعضها تقول بفوز لينين مورينو وتؤكد أخرى فوز غيِّيرْمو، مما ألقى ببعض الغموض على هذه النتائج، فيما خرج كل طرف يحتفل بفوزه المزعوم.

 

في المقابل، سُجِّلت أعمال عنف تلت إعلان النتائج الجزئية في عدة مدن من الإكوادور سارع الرئيس رفائيل كوريا إلى التنديد بها والدعوة إلى الهدوء.

وكانت رويترز قد نقلت أنه في حال فاز مورينو بالانتخابات فإنه سيصبح رئيس دولة من ذوي الاحتياجات الخاصة في حدث نادر وأحد أبرز الزعماء المعاقين منذ الرئيس الأمريكي السابق فرانكلين روزفلت الذي كان يستخدم الكرسي المتحرك لإصابته بشلل الأطفال وتوفي في 1945.

وخلال توليه منصب نائب الرئيس بين عامي 2007 و2013 ساعد مورينو في وضع قاعدة بيانات لذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتسنى لهم الحصول على العلاج الطبي الملائم لهم ووفر راتبا شهريا يصل إلى 240 دولارا للأسر التي تعتني بقريب معاق وأسس برنامج إقراض لأصحاب المشروعات من المعاقين في الإكوادور.

ومورينو بطل حقيقي في عيون المعاقين جسديا وعقليا وسمعيا وبصريا في الإكوادور والبالغ عددهم 400 ألف شخص.

وأصبح مورينو (63 عاما) معاقا بعدما أصيب برصاصة في الظهر أثناء تعرضه للسرقة عام 1998 وجعل الإعاقة محور حملته الانتخابية.

لكن صاحب الفرحة الأكبر بفوز موروينو  فهو مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج، الذي نشر تغريدة لتهنئة الرئيس الجديد لأن خصمه تعهد بطرد اسانج من سفارة الإكوادور في لندن في حال فوزه.

 

المزيد من أخبار الإكوادور

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

"الإمارات المركزي" يمنح شركات الصرافة 3 سنوات إضافية لتوفيق أوضاعها

"إحصاء أبوظبي": ارتفاع أسعار المستهلك في الربع الأول من 2017

تأسيس المجلس العلمي الدولي للأدلة الجنائية في دبي

تطلعات إيجابية لدى ثلثي الرؤساء التنفيذيين في عُمان

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

سوق الضيافة السعودي سيصل إلى 4.3 مليار دولار في 2017

الفيلم الوثائقي الإماراتي "ناني" يحصد الجائزة الذهبية في مسابقة هوليوود

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »