تفجيرات مترو بطرسبرغ، صورة مشتبه به ثاني بعد تسليم الأول نفسه للشرطة لأنه "بريء"

أشارت وكالة “سبوتنيك” نقلا عن مسؤول أمني أبلغها بعد استناده لمعلومات أولية أن مفجرا انتحاريا هو المسؤول عن الانفجار الدامي الذي وقع في محطة مترو سان بطرسبورغ أمس الإثنين.

كما أبلغ المصدر أن السلطات تأكدت أن الانتحاري المشتبه به هو شاب عمره 23 عاماً من آسيا الوسطى كان قد حمل عبوة ناسفة إلى مترو سان بطرسبورغ في حقيبة ظهر.

وأضاف المصدر أن رجلاً كانت قد التقطته كاميرا المراقبة وكان يشتبه في وقت سابق بأن له دوراً في الانفجار سلم نفسه للشرطة ونفى ضلوعه في الانفجار. أكدت وسائل إعلام روسية أن اللقطات التي عرضت من كاميرا أمنية لشخص ملتح لم يعد مشتبه به بعد أن نقلت إنترفاكس إن الرجل سلم نفسه وأزيل اسمه من التحقيقات. وقالت إن الشرطة تلاحق شخصا آخر نشرت صورته بوصفه مشتبها به.

وقتل حوالى عشرة أشخاص وأصيب آخرون بجروح الاثنين بانفجار في مترو مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في حين اعلنت السلطات انها فتحت تحقيقا في "عمل ارهابي".

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان "تم فتح تحقيق حول عمل ارهابي"، موضحة ان المحققين سيبحثون "كل الفرضيات الاخرى المحتملة".

وقد اعلن الرئيس فلاديمير بوتين "ما زلنا ندرس بالتأكيد كل الاحتمالات: العرضي والاجرامي وقبل كل شيء العمل ذو الطابع الارهابي".

وكان الرئيس في سان بطرسبورغ للمشاركة في اجتماع مع صحافيين روس، وقدم "تعازيه" الى ذوي الضحايا.

وفي كلمة تلفزيونية مقتضبة قبيل لقائه نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، قال بوتين "سنبدأ ويا للأسف لقاءنا مع هذا الحادث المأسوي. اسبابه لم تعرف بعد ومن المبكر الحديث عنها، والتحقيق سيحددها".

وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب العثور على قنبلة يدوية الصنع في احدى محطات المترو في المدينة بعيد الانفجار.

واكدت اللجنة "في محطة المترو بلوشاد فوستانييا عثر على قنبلة يدوية الصنع وتم تفكيكها في الوقت المناسب" بحسب ا ف ب.