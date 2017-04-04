Arabian business
سياسة واقتصاد

تفجيرات مترو بطرسبرغ، صورة مشتبه به ثاني بعد تسليم الأول نفسه للشرطة لأنه "بريء"

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 4 إبريل 2017
تفجيرات مترو بطرسبرغ، صورة مشتبه به ثاني بعد تسليم الأول نفسه للشرطة لأنه "بريء"

  أشارت وكالة “سبوتنيك” نقلا عن مسؤول أمني أبلغها بعد استناده لمعلومات أولية أن مفجرا انتحاريا هو المسؤول عن الانفجار الدامي الذي وقع في محطة مترو سان بطرسبورغ أمس الإثنين.

 

كما أبلغ المصدر أن السلطات تأكدت أن الانتحاري المشتبه به هو شاب عمره 23 عاماً من آسيا الوسطى كان قد حمل عبوة ناسفة إلى مترو سان بطرسبورغ في حقيبة ظهر.

 

وأضاف المصدر أن رجلاً كانت قد التقطته كاميرا المراقبة وكان يشتبه في وقت سابق بأن له دوراً في الانفجار سلم نفسه للشرطة ونفى ضلوعه في الانفجار.  أكدت وسائل إعلام روسية  أن اللقطات التي عرضت من كاميرا أمنية لشخص ملتح لم يعد مشتبه به بعد أن نقلت إنترفاكس إن الرجل سلم نفسه وأزيل اسمه من التحقيقات. وقالت إن الشرطة تلاحق شخصا آخر نشرت صورته بوصفه مشتبها به.  

 

وقتل حوالى عشرة أشخاص وأصيب آخرون بجروح الاثنين بانفجار في مترو مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في حين اعلنت السلطات انها فتحت تحقيقا في "عمل ارهابي".

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان "تم فتح تحقيق حول عمل ارهابي"، موضحة ان المحققين سيبحثون "كل الفرضيات الاخرى المحتملة".

وقد اعلن الرئيس فلاديمير بوتين "ما زلنا ندرس بالتأكيد كل الاحتمالات: العرضي والاجرامي وقبل كل شيء العمل ذو الطابع الارهابي".

وكان الرئيس في سان بطرسبورغ للمشاركة في اجتماع مع صحافيين روس، وقدم "تعازيه" الى ذوي الضحايا.

وفي كلمة تلفزيونية مقتضبة قبيل لقائه نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، قال بوتين "سنبدأ ويا للأسف لقاءنا مع هذا الحادث المأسوي. اسبابه لم تعرف بعد ومن المبكر الحديث عنها، والتحقيق سيحددها".

وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب العثور على قنبلة يدوية الصنع في احدى محطات المترو في المدينة بعيد الانفجار.

واكدت اللجنة "في محطة المترو بلوشاد فوستانييا عثر على قنبلة يدوية الصنع وتم تفكيكها في الوقت المناسب" بحسب ا ف ب.

 

 

المزيد من أخبار روسيا

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

"الإمارات المركزي" يمنح شركات الصرافة 3 سنوات إضافية لتوفيق أوضاعها

"إحصاء أبوظبي": ارتفاع أسعار المستهلك في الربع الأول من 2017

تأسيس المجلس العلمي الدولي للأدلة الجنائية في دبي

تطلعات إيجابية لدى ثلثي الرؤساء التنفيذيين في عُمان

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الفيلم الوثائقي الإماراتي "ناني" يحصد الجائزة الذهبية في مسابقة هوليوود

شرطة دبي تنفي نبأ ضبط هاكرز أفارقة اخترقوا حسابات كبار مسؤولي البيت الأبيض"

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »