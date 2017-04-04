225 ألف نسمة عدد سكان الفجيرة في 2016

ارتفع عدد سكان إمارة الفجيرة ليبلغ 225360 نسمة خلال عام 2016، مقابل 213712 نسمة خلال عام 2015 بزيادة طفيفة بلغت 11648 نسمة.





وسجل عدد سكان مدينة الفجيرة في التعداد العام الذي أجري العام الماضي 97226 نسمة مقابل 92202 نسمة العام قبل الماضي، بينما سجل ريف مدينة الفجيرة 66373 نسمة، مقابل 62942 نسمة عام 2015، بينما سجل عدد سكان مدينة دبا العام الماضي 30898 نسمة، في وقت سجل فيه العام قبل الماضي 29301 نسمة بفارق بسيط، وفق صحيفة الإتحاد الإماراتية.

وفي ريف دبا الفجيرة والذي يضم مناطق جبلية ووديان بلغ عدد السكان العام الماضي 30863 نسمة، في حين بلغ العام قبل الماضي 29268 نسمة، حسب الدكتور إبراهيم سعد مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء.

وقال الدكتور إبراهيم سعد: «بلغ عدد المواليد الأحياء خلال العام الماضي 3862 مولوداً، وعدد الوفيات 263 طفلاً، وبلغ عدد حالات الزواج 709 حالات، مقابل 215 حالة طلاق ما بين مواطنين ومقيمين على أرض الفجيرة، وفقاً لإحصاءات محكمة الفجيرة الشرعية».

وذكر مدير مركز الإحصاء في الإمارة أن جميع البيانات الواردة جاءت في كتاب إحصائي تم إصداره أمس، وقد ورد في متنه أن جملة تصاريح البناء الصادرة عن بلدية الفجيرة بلغت خلال العام الماضي 2619 حالة بناء، وجملة العاملين في الدوائر الحكومية اتحادي أو محلي 15732 موظفاً، وبلغ عدد المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة العام الماضي 77 مدرسة بلغ عدد الطلاب بها 39210 طلاب، وبلغ عدد الجامعات والكليات فيها 8 جامعات.

وأفاد سعد أن قيمة المساعدات الاجتماعية التي قدمت للمواطنين والمقيمين من وزارة تنمية المجتمع وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية وجمعية الفجيرة الخيرية بلغت 418 مليون درهم خلال عام 2016.

وبلغ عدد المنشآت الصحية في الفجيرة 93 منشأة، وبلغ عدد المساحات المزروعة حسب تقديرات المركز 30207 دونمات، بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الفجيرة خلال العام الماضي 237 منشأة، وبلغت كمية النفايات المجمعة خلال العام الماضي 487655 طناً، بينما بلغ الناتج المحلي 15.4 مليار درهم.