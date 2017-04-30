إكسبو 2020 دبي يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة لـ "لقاء المشترين"

يستضيف إكسبو 2020 دبي أول حلقة من سلسلة فعالياته الجديدة تحت عنوان "لقاء المشترين" في لقاء يقام الأسبوع المقبل وذلك في خطوة تهدف إلى إتاحة فرصة قيّمة لممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل التواصل مباشرة مع فريق العقود والمشتريات وبعض أبرز المقاولين.

وتشكّل هذه الفعالية المزمع إقامتها في 10 مايو المقبل في دبي مناسبة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة كي تتعرف عن كثب على آلية ترسية المناقصات والعقود الأساسية والعقود الفرعية التي تُقدر بمليارات الدراهم وكذلك الالتقاء وجهاً لوجه مع الأطراف المعنية باتخاذ القرارات المتعلقة بتلك الصفقات.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أبدى إكسبو 2020 دبي التزامه بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء العالم كجزء من خطته لترك إرث اقتصادي مستدام بعد إسدال الستار على فعالياته في عام 2021 وفي إطار ذلك كان إكسبو 2020 دبي قد أعلن العام الماضي عن تخصيص نسبة 20% من إجمالي قيمة الإنفاق المباشر وغير المباشر للحدث، لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في صورة عقود قيمتها 5 مليارات درهم.

وخلال العام الحالي ستتم ترسية عقود إنشاء بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار درهم إضافة إلى عقود أخرى غير إنشائية بقيمة إجمالية قدرها 360 مليون درهم سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة ومن بينها عقود من نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة ستتجاوز قيمتها ملياري درهم.

ويُذكر أن فريق مشتريات إكسبو 2020 دبي الذي يتولى ترسية العقود الإنشائية وغير الإنشائية مثل إدارة الفعاليات والتسويق والاتصال سوف يشارك في "لقاء المشترين" الذي سيقام في العاشر من مايو المقبل وبين مجالات التعاقدات الأخرى الخدمات اللوجستية وإدارة المنشآت والمركبات بما في ذلك تلك التي تستخدم وقودا بديلا ومعدات المناولة الميكانيكية والتخزين والتكنولوجيا.

ومن بين المشترين ممثلون عن "الفطيم كاريليون" الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها والتي فازت في وقت سابق من العام الحالي، بعقد قيمته 2.2 مليار درهم لتصبح بذلك المقاول الرئيس الذي سيتولى مسؤولية تشييد المباني الرئيسية في مناطق الموضوعات الفرعية الثلاثة في الموقع.

وسوف تُتاح لنحو 200 مشارك في اللقاء فرصة لبحث احتمالات التعاون مع كل من هؤلاء الممثلين خلال جلسة "تواصل سريع".

وقالت منال البيات نائب رئيس أول دمج وتطوير الأعمال في إكسبو 2020 دبي ان أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة لا يمكن أن تفوتها من أجل عرض إمكاناتها وترك الانطباع المناسب لدى فريق مشتريات إكسبو ومقاولينا الرئيسيين فضلاً عن إجراء نقاشات شاملة ومهمة تتناول سبل التعاون والابتكار وتطبيق أفضل الممارسات.

وأضافت البيات ان سلسلة فعاليات "لقاء المشترين" تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستتنافس من أجل الفوز بالعقود المخصصة لها والتي تبلغ قيمتها 5 مليارات درهم وقام إكسبو 2020 دبي بترسية نحو نصف العقود على الشركات الصغيرة والمتوسطة من أصل 765 عقداً أبرمها حتى الآن.

وشهدت آلية مشتريات إكسبو 2020 دبي تحسينات مهمة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المناقصات بقدرات تنافسية أعلى وتشمل هذه التحسينات الإعفاء من مبلغ التأمين الابتدائي وضمان الدفعة المقدمة وسداد ما نسبته 50 في المئة من قيمة السلع أو المواد مقدماً وسداد 25 في المئة من قيمة الخدمات مقدماً.

وقالت البيات : لا يقتصر التزامنا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على مسألة العقود، بل يتعدى ذلك ليشمل إتاحة المجال أمامها للتواصل مع شركات ومؤسسات أخرى وبناء علاقات جديدة سنساهم في تطويرها وذلك عملاً بمقتضيات تجسيد موضوعنا الرئيسي "تواصل العقول وصنع المستقبل" على أرض الواقع.

يشار إلى أن فعالية "لقاء المشترين" هي أحدث حلقة من سلسلة مبادرة "بزنس كونيكت" التي تم إطلاقها بهدف توفير منبر للتواصل والحوار وتبادل الافكار والخبرات وإتاحة المجال أمام مجتمع الأعمال للمساهمة في تطوير أفضل الحلول التي تضمن للحدث العالمي المرتقب توفير تجربة استثنائية لزواره.

ودعا اكسبو2020 دبي الشركات المهتمة بالحضور الى التقدم بطلب عبر الموقع: http://rsvpexpo2020dubai.com/ وللتسجيل على بوابة التوريد التابعة لإكسبو على: https://esource.expo2020dubai.ae لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالفرص التجارية.