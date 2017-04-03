الشارقة تمنح تصريحاً بممارسة نشاط تجاري بالسيارات المتنقلة

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة منح تصريح ممارسة نشاط تجاري بالسيارات المتنقلة بعد اعتماد المجلس التنفيذي للإمارة ترخيص نشاط بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة في الإمارة.

شمل القرار مجموعة من الاشتراطات أهمها أن يكون النشاط مملوكاً بنسبة 100 بالمائة للمواطن و وجود ترخيص قائم لنشاط تموين المواد الغذائية.

ووفق صحيفة الخليج، أوضح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الأنشطة التجارية في الإمارة تشهد إقبالاً كبيراً يدل على البيئة الاقتصادية والاستثمارية المحفزة لأصحاب الأعمال والمشروعات و التنوع في الأنشطة التجارية المختلفة.

وأشار إلى أن نشاط بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة يتضمن عدداً من الشروط الصحية والإدارية التي تسهم في تقديم أفضل وأجود المواد الغذائية بالإضافة إلى عدد من المميزات والمحفزات التي تدعم أصحاب المشروعات وتنمي الحركة التجارية والاقتصادية.

وقال السويدي إن إجازة هذا النشاط من قبل الدائرة يتم بالتنسيق مع عدة جهات حكومية ذات العلاقة من أهمها موافقة قسم الصحة ببلدية الشارقة وموافقة إدارة المرور والترخيص في القيادة العامة لشرطة الشارقة.

من جانبه أشار فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص إلى أن ممارسة هذا النشاط ستخضع لعدد من الشروط والضوابط التي من شأنها أن تسهم في تنظيم منح ترخيص نشاط بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة في إمارة الشارقة منها تحديد مواقع مزاولة النشاط للسيارة وساعات العمل المحددة.

وأوضح أنه يصرح للمنشآت التي تمارس ذات النشاط في إمارات أخرى ممارسة نشاطها في الإمارة مقابل الرسوم المحددة من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الأمر الذي يحفز الشركات الوطنية العاملة في هذا النشاط على الاستفادة من النشاط الاقتصادي المميز في إمارة الشارقة.