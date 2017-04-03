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سياسة واقتصاد

السعودية: قرار رفع الدعم لا رجعة فيه ومزايا للأجانب لاستثمار أموالهم

أريبيان بزنس
الاثنين، 3 إبريل 2017
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السعودية: قرار رفع الدعم لا رجعة فيه ومزايا للأجانب لاستثمار أموالهم

أكد مسؤول اقتصادي سعودي كبير أن قرار رفع الدعم عن المواد والخدمات في المملكة -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- لا رجعة فيه.

 

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية أمس الأحد عن فهد السكيت المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس وحدة المحتوى وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تأكيده على ضرورة الاستفادة من التحويلات الضخمة للأجانب التي قدرها بين 140 و200 مليار ريال (37 و54 مليار دولار) سنوياً، وذلك عبر مزايا عديدة تعطى للأجانب الراغبين في استثمار أموالهم محلياً والتصدير من المملكة.

 

ودعا "السكيت" القطاع الصناعي للبحث عن حلول لرفع كفاءة الطاقة بدلاً من المطالبة بإلغاء زيادة أسعار الطاقة.

 

وأقر بتلقي وحدة المحتوى المحلي شكاوى عديدة بشأن ندرة المواد الخام التي توفرها مصانع البتروكيماويات للمصانع الصغيرة.

 

وقال إن مصانع البتروكيماويات تركز على التصدير، موضحاً أن المصانع الصغيرة تضطر لاستيراد المواد الخام السعودية من الخارج بسعر أعلى.

 

وجاءت تصريحات "السكيت" خلال ملتقى الصناعيين و المصدرين الأول يوم السبت الماضي في مدينة الخبر شرق المملكة.

 

وتضررت مالية السعودية جراء هبوط أسعار النفط منذ العام 2014، وكانت الحكومة السعودية قررت، أواخر العام 2015، رفع الأسعار المحلية للوقود والمياه والكهرباء في إطار إصلاحات تهدف إلى الحد من الضغوط على الموازنة العامة وضمان كفاءة استخدام الطاقة في ظل هبوط أسعار النفط منذ حوالي 3 أعوام.

 

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