"مالية دبي" تدشّن لوحة بيانات الإيرادات الحكومية

دشّنت دائرة المالية بحكومة دبي خلال مشاركتها في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، اليوم الإثنين، مشروعاً من شأنه المساهمة بطريقة مبتكرة في تعزيز إدارة الإيرادات لحكومة دبي.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أطلقت دائرة المالية "لوحة بيانات الإيرادات الحكومية"، لتتيح المجال أمام المعنيين في الجهات الحكومية للاطلاع على جميع الجوانب المتعلقة بالإيرادات، وتمكينهم من اتخاذ القرارات الملائمة المتعلقة بإدارتها، في ضوء المعلومات المحدّثة والشاملة التي تقدّمها لهم.

ودشّن عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي لوحة بيانات الإيرادات الحكومية بحضور كل من حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، واللواء محمد سعد الشريف مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، وعارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط المالي بدائرة المالية، وجمال حامد المري المدير التنفيذي للحسابات المركزية في الدائرة، وسيد شرف مدير إدارة الإيرادات العامة بدائرة المالية.

وقال جمال حامد المري المدير التنفيذي للحسابات المركزية بدائرة المالية إن الدائرة اتبعت أساليب مبتكرة في رسم ملامح نظام يهدف إلى تمكين الدائرة والجهات الحكومية من تحليل أداء الإيرادات الحكومية ومراقبته، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في تطوير الأداء المالي العام.

وأشار المري إلى أن "لوحة بيانات الإيرادات الحكومية" هي الأولى من نوعها على المستوى الحكومي في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكّداً أن "الدائرة نجحت في ضوء الرؤية السديدة للقيادة الإماراتية الرشيدة في تحقيق "سبقٍ تقني مبتكر يعزّز مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات على خريطة العمل الحكومي الإقليمية والدولية".

وأضاف "يأتي إطلاق لوحة بيانات الإيرادات الحكومية في سياق حرص الدائرة المستمر على التطوير والابتكار في العمل المالي الحكومي، رغبة منها في أن تُيسّر وتسهّل على المعنيين من مسؤولي الإيرادات والشؤون المالية في جميع الجهات ذات العلاقة في حكومة دبي،عملية اتخاذ القرارات المناسبة في شأن تعزيز إدارة الإيرادات ورفع أدائها وتطويرها".

وبوسع كل جهة حكومية الاطلاع على أرقام الإيرادات الخاصة بها عبر لوحة البيانات المشتملة على 11 أداة للتحليل والمقارنة، فيما يتيح النظام للمسؤولين في دائرة المالية الاطلاع الشامل على جميع الأرقام المتعلقة بالإيرادات الحكومية.

وقالت "شرف" إن خاصية تحليل الإيرادات الحكومية في لوحة البيانات تعرض إيرادات الجهات الحكومية مصنَّفة حسب نوع الإيراد، مع إمكانية معرفة تطورها حسب أنواعها، وأضافت: "يستطيع المستخدم في دائرة المالية الاطلاع على الإيرادات وإجراء المقارنات بينها وفق الحسابات الرئيسية أو القطاع أو الجهة، وحسب الفترة المالية المختارة، وكذلك التعرّف على أعلى الجهات الحكومية من ناحية إجمالي الإيرادات وأعلى الحسابات إيراداً".

وتم بناء نظام "لوحة بيانات الإيرادات الحكومية" باستخدام منصة "كليك أناليتكس". وتُعتبر دائرة المالية بحكومة دبي أول جهة حكومية تستخدم هذه المنصة المتطورة في بناء مثل هذا النظام في منطقة الشرق الأوسط. وتستند هذه المنصة على أحدث تقنيات الويب التي تمكّن النظام من التجاوب مع نوع الجهاز المستخدم للاطلاع على البيانات، سواء كان حاسوباً مكتبياً أو محمولاً أو لوحياً أو هاتفاً ذكياً. ويتسم النظام بالسرعة الفائقة في الوصول إلى البيانات والأداء العالي في تحليلها.

وبحسب البيان، تم إنشاء دائرة المالية في حكومة دبي في العام 1995، وفقاً للقانون رقم 5. وتتولى دائرة المالية مسؤولية الإشراف على جميع الشؤون المالية والمحاسبية لحكومة الإمارة، إضافة إلى إصدار الحسابات الختامية المجمعة لها.

وتشمل مسؤوليات دائرة المالية وضع الموازنة السنوية العامة لإمارة دبي وتنفيذها بالتعاون مع جميع الدوائر الحكومية المحلية ذات الصلة. إضافة لقيامها بتقديم السيولة النقدية، بما فيها تحويل الاعتمادات المخصصة في الموازنة لجميع الدوائر الحكومية ذات الصلة، كما تشرف على إعداد الرسوم والموارد الحكومية وتطويرها. وتقوم دائرة المالية أيضاً بالتحقق من تحصيل الرسوم والإيرادات العامة، وتشرف على الحسابات المصرفية الخاصة بالحكومة.