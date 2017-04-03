بعد خسائر تجاوزت 89 مليون دولار.. الوليد بن طلال يبيع مشروعه في توشكى المصرية

قالت صحيفة "المال" المصرية أمس الأحد إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية اشترى شركة كادكو التابعة للأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود في مصر.
وتملك كادكو وتدير المشروع الزراعي في الأراضي التي اشتراها الأمير الوليد في توشكى بجنوب مصر عام 1998.
وأوضحت الصحيفة الاقتصادية اليومية -التي لم تذكر مصدر خبرها- أن قيمة الصفقة تبلغ 1.25 مليون جنيه (حوالي 70 ألف دولار).
وكادكو شركة مصرية تابعة لمجموعة المملكة القابضة السعودية التابعة للوليد بن طلال، ويتعلق مشروعها في توشكى بزراعة 10 آلاف فدان تمت تنميتها و15 ألف فدان تحت الاستصلاح.
وأكدت الصحيفة أن خسائر المشروع تجاوزت 89 مليون دولار.المزيد من أخبار مصر
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