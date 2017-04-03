الخدمة المدنية السعودية تبدأ باستقبال التقديم على 1757 وظيفة

بدأت وزارة الخدمة المدنية السعودية أمس الأحد استقبال طلبات الخريجين (رجال) للتقديم على الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والبالغ عددها 1757 وظيفة عبر نظام "جدارة" ويستمر التقديم عليها حتى يوم الخميس المقبل الساعة 12 ليلاً.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، كانت الوزارة قد دعت لتلك الوظائف يوم الخميس الماضي الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، لشغل تلك الوظائف عبر برنامج جدارة، بعد أن تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية في الرابع والعشرين من الشهر المنصرم، حيث بلغ إجمالي عدد الوظائف 1894 وظيفة، خصص منها 137 وظيفة للنساء.

وتقرر موعد التقديم للنساء خلال الفترة 12 - 16 / 7 / 1438هـ.