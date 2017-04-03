"صحة دبي" تعتمد تحصيل الرسوم عبر الدرهم الإلكتروني

وقعت وزارة المالية اتفاقية مع هيئة الصحة في دبي تنص على اعتماد منظومة الدرهم الإلكتروني، وبطاقات الدرهم الإلكتروني كوسيلة لسداد رسوم معاملات والخدمات الحكومية التي توفرها الهيئة، حسب بيان أمس.

ووقع الاتفاقية في مقر الهيئة في دبي سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية وجاسم محمد صالح العوضي، المدير التنفيذي لهيئة الصحة ، وسعيد حسين الخوري، مدير عام قطاع حكومة الإمارات في بنك أبوظبي الوطني، بحضور عزة محمد السويدي، ومدير إدارة تنمية الإيرادات بوزارة المالية وقيادات من الوزارة.

وأكد سعيد راشد اليتيم، وفقا لصحيفة الإتحاد، سعي وزارة المالية إلى تطوير وتطبيق أفضل وسائل الدفع غير النقدي وأكثرها أماناً، وذلك في إطار التزام الوزارة تحقيق مبادرات التحول إلى الخدمات الحكومية الذكية، والارتقاء بعمليات الدفع الإلكترونية على مستوى دولة الإمارات، حيث تواصل الوزارة بذل مختلف الجهود والعمل مع شركائها الاستراتيجيين لإجراء التحسينات والارتقاء بخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف تطوير وتسهيل سبل الدفع وتسديد رسوم الخدمات الحكومية لجمهور المتعاملين.

وأضاف: «أثبتت منظومة الدرهم الإلكتروني كفاءتها وأهميتها كواحدة من أفضل وسائل دفع رسوم الخدمات الحكومية وأكثرها أماناً وفعالية بالاستناد إلى أحدث الممارسات العالمية في مجال تحصيل رسوم الخدمات، حيث تتميز هذه المنظومة الوطنية بإمكانيات وقدرات إلكترونية وذكية رائدة تحقق الاستخدام الأمثل للوقت والجهد، وتُمكن الجهات المستخدمة من توفير خدماتها ضمن أعلى مستويات الدقة والكفاءة، مما يرفع من مستوى رضا المتعاملين ويلبي تطلعاتهم».

وتنص الاتفاقية على قبول هيئة الصحة في دبي بطاقات الدرهم الإلكتروني كوسيلة للدفع، حيث سيقوم بنك أبوظبي الوطني بتوفير الأجهزة والبرامج والمعدات وتركيبها في مقرات عمل الهيئة، بما يمكنها من استخدام الدرهم الإلكتروني وبوابة الدفع، كما سيلتزم البنك تحويل رسوم الخدمات الإلكترونية وعمولة الجهة المختصة، وتدريب موظفي هيئة الصحة في دبي على تشغيل وإدارة معدات أجهزة نقاط البيع والتحصيل لبطاقات الدرهم الإلكتروني.