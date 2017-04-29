فيديو: ما هي أكبر الاقتصادات في العالم؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - نشرت قناة "سكاي نيوز عربية" على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي تقريراً مصوراً يظهر أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وبحسب التقرير، جاءت كندا في المركز العاشر بحوالي 1.6 ترليون دولار أي بنسبة 2.1 بالمئة من اقتصاد العالم.

9- جاءت البرازيل في المرتبة الثانية بحوالي 1.8 ترليون دولار أي بنسبة 2.4 بالمشة من اقتصاد العالم.

8- احتلت إيطاليا المركز الثامن بحوالي 1.8 ترليون دولار أيضاً أي بنسبة 2.4 بالمئة من اقتصاد العالم.

7- الهند كانت في المرتبة السابعة بحوالي 2.1 ترليون دولار بنسبة 2.8 بالمئة من اقتصاد العالم.

6- أما فرنسا فجاءت بالمركز السادس بحوالي 2.4 ترليون دولار بنسبة 3ز3 بالمئة من اقتصاد العالم.

5- جاءت بريطانيا بالمركز الخامس بحوالي 2.9 ترليون دولار أي بنسبة 3.9 بالمئة من اقتصاد العالم.

4- واحتلت ألمانيا المركز الرابع بحوالي 3.4 ترليون دولار أي بنسبة 4.5 بالمئة من اقتصاد العالم.

3- وجاءت اليابان بالمركز الثالث بحوالي 4.4 ترليون دولار أي بنسبة 5.9 بالمئة من اقتصاد العالم.

2- في حين جاءت الصين في المركز الثاني بحوالي 11 ترليون دولار أي بنسبة 14.8 بالمئة من اقتصاد العالم.

10- وبالتأكيد احتلت الولايات المتحدة المركز الأول بحوالي 18 ترليون دولار أي بنسبة 24.3 بالمئة من اقتصاد العالم.

أقوى الاقتصادات في العام 2050

أصدرت شركة (PwC) المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، في فبراير/شباط الماضي، تحليلاً يرسم شكل الاقتصاد العالمي بعد 33 عاماً أي بحلول العام 2050، حيث ستكون مراكز القوى الاقتصادية في العالم تغيرت، فيما يتضمن التحليل الذي نشرت مضمونه جريدة "إندبندنت" البريطانية أيضاً ثلاث مفاجآت على الأقل تتعلق بالاقتصادات العشرة الأقوى في العالم.

المفاجآت الثلاث

ستكون الصين قد أزاحت الولايات المتحدة عن عرش الاقتصاد الأكبر في العالم، لكن أمريكا لن تكون في المركز الثاني عالمياً، بل في المركز الثالث، حيث سيحل ثانياً بعد الصين، الهند التي لم يكن أحد يتوقع أن تتفوق على الاقتصاد الأميركي وبفارق كبير، بحسب توقعات المحللين.

أما المفاجأة الثانية، فهي أن إندونيسيا -أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان- سوف تكون قد دخلت في قائمة الكبار عالمياً، حيث ستصبح صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2050.

وكانت المفاجأة الثالثة هي أن بريطانيا التي صوت مواطنوها العام الماضي على الخروج من الاتحاد الأوروبي، سوف تنحدر خلال الـ 33 سنة المقبلة لتصبح في المركز العاشر عالمياً، بدلاً من موقعها الحالي كخامس أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء التقرير الاقتصادي تحت عنوان "رؤية بعيدة: كيف سيتغير الاقتصاد العالمي بحلول العام 2050"، وفي التقرير تمكن المحللون الاقتصاديون من وضع أكبر 32 اقتصاداً في العالم، وذلك بحسب حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل اقتصاد، ونسب النمو التي يحققها، وبالتالي الحجم المتوقع للاقتصاد بحلول 2050.

وفيما يلي الاقتصادات العشرة الأكبر في العالم بحلول 2050:

أولاً: الصين حيث سيبلغ حجم الاقتصاد الصيني في ذلك العام 58.499 تريليون دولار.

ثانياً: الهند، وسيبلغ حجم اقتصادها 44.128 تريليون دولار.

ثالثاً: الولايات المتحدة سيكون اقتصادها بحوالي 34.102 تريليون دولار.

رابعاً: إندونيسيا عند 10.502 تريليون دولار.

خامساً: البرازيل حوالي 7.540 تريليون دولار.

سادساً: روسيا سيكون اقتصادها 7.131 تريليون دولار.

سابعاً: المكسيك حوالي 6.863 تريليون دولار.

ثامناً: اليابان حوالي 6.779 تريليون دولار.

تاسعاً: ألمانيا عند 6.138 تريليون دولار.

عاشراً: بريطانيا حوالي 5.369 تريليون دولار.