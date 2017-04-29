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سياسة واقتصاد

السعودية: إلزام المحال التجارية استخدام الكاشيرات الإلكترونية

أريبيان بزنس
السبت، 29 إبريل 2017
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السعودية: إلزام المحال التجارية استخدام الكاشيرات الإلكترونية

قالت مصادر في وزارة التجارة والاستثمار السعودية إن لجان عمل داخل الوزارة تدرس مشروعاً لتطبيق استخدام المحال التجارية "الكاشيرات الإلكترونية" بشكل إلزامي بداية من العام 2018.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصادرها إن المشروع "يهدف إلى الالتزام بالأسعار، وعدم وجود تلاعب، وتسهيل مبدأ الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين من الغش التجاري".

 

وذكرت المصادر إنه في حال إقرار المشروع، سيتم وضع لائحة إجراءات وعقوبات للمحال التي تستخدم الكاشير اليدوي.

 

وأضافت أن وزارة التجارة درست العديد من التجارب الأوروبية والآسيوية التي تطبق استخدام المحال التجارية لـ "مكائن الكاشيرات الإلكترونية".

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