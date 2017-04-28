Arabian business
سياسة واقتصاد

العبّار يستعد لإطلاق صندوق تكنولوجي بمليار دولار

أريبيان بزنس
الجمعة، 28 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
العبّار يستعد لإطلاق صندوق تكنولوجي بمليار دولار
محمد العبار الرئيس التنفيذي لشركة إعمار

نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إن محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة «إعمار»، يوازن بين صفقات لشراء شركات استثمارية إقليمية، وذلك من أجل إطلاق صندوق استثماري في مجال التكنولوجيا برأسمال مليار دولار.

 

وأوضحت المصادر، حسب صحيفة الخليج الإماراتية، إن ممثلين عن العبّار عقدوا محادثات مع عدد من الشركات الإقليمية بما فيها «ميدل أيست فنشرز بارتنرز» و«بيكون كابيتال» للاستحواذ عليهما كلياً، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

 

وقال متحدث باسم العبّار، إن رجل الأعمال أجرى محادثات مع عدد من الشركات، موضحاً أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، في حين قال متحدث باسم «بيكون» إن الشركة لم تتناقش مع العبّار حول صفقة استحواذ.

 

يذكر أن العبّار جمع مليار دولار بالتعاون مع صندوق الاستثمارات السعودي لإنشاء منصة «نون» الإلكترونية.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

محمد العبار ومستثمرون سعوديون مهتمون باستثمارات جديدة في مصر

منصة "نون" تدخل بقوّة إلى سوق الأزياء

بـ واتس أب، صفقة بملايين الدولارات عقدها محمد العبار

كيف خطط محمد العبار للهيمنة على التجارة الرقمية في العالم العربي؟

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

مدير مركز الملك عبدالله المالي ينفي تصريحه بعدم الحاجة لعباءة السيدات

السعودية تتوقع 750 مليار ريال إيرادات من عمليات خصخصة

البرلمان المصري يوافق على منح الإقامة للأجانب مقابل "وديعة"

تقرير: أكبر كمية أموال نقدية في حقائب لقاء الإفراج عن القطريين بالعراق

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

دبي تفتتح أول فندق مستوحى من دور السينما عام 2018

كيف تمضي الساعات الأخيرة على المحكومين بالإعدام في السعودية؟

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »