العبّار يستعد لإطلاق صندوق تكنولوجي بمليار دولار

نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إن محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة «إعمار»، يوازن بين صفقات لشراء شركات استثمارية إقليمية، وذلك من أجل إطلاق صندوق استثماري في مجال التكنولوجيا برأسمال مليار دولار.

وأوضحت المصادر، حسب صحيفة الخليج الإماراتية، إن ممثلين عن العبّار عقدوا محادثات مع عدد من الشركات الإقليمية بما فيها «ميدل أيست فنشرز بارتنرز» و«بيكون كابيتال» للاستحواذ عليهما كلياً، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

وقال متحدث باسم العبّار، إن رجل الأعمال أجرى محادثات مع عدد من الشركات، موضحاً أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، في حين قال متحدث باسم «بيكون» إن الشركة لم تتناقش مع العبّار حول صفقة استحواذ.

يذكر أن العبّار جمع مليار دولار بالتعاون مع صندوق الاستثمارات السعودي لإنشاء منصة «نون» الإلكترونية.