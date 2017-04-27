Arabian business
سياسة واقتصاد

البرلمان المصري يوافق على منح الإقامة للأجانب مقابل "وديعة"

أريبيان بزنس
الخميس، 27 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
البرلمان المصري يوافق على منح الإقامة للأجانب مقابل "وديعة"

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع قانون منح الأجانب الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية.

وجاء ذلك خلال مناقشة الحكومة تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة.

 

وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، نقلا عن موقع صحيفة إرم نيوز، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون نهائيًا خلال اجتماعها اليوم، مشيرًا إلى أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به ما يتعارض مع الأمن القومي ويستهدف إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في البلاد.

 

وأضاف عامر، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر وتشجيع للاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر، منوهًا إلى وجود فارق بين نظام الإقامة بوديعة الذي تم الأخذ به في القانون الجديد ونظام الجنسية مقابل الاستثمار.

 

وأوضح أنه بموجب هذا القانون يصبح من حق الأجنبي بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية، لافتًا إلى أن منحه الجنسية يكون جوازيًا وليس حتميًا حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه الشروط ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها.

المزيد من أخبار مصر

المزيد عن هذا الخبر

فرض تأشيرة دخول على المصريين القادمين للسودان

المصريون يتخطون 100 مليون نسمة

الهند تمنح المستثمرين الأجانب إقامة 10 سنوات ومصر تدرس مشروعا مشابها

مصر: مشروع لمنح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بالعملة الصعبة

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

تقرير: أكبر كمية أموال نقدية في حقائب لقاء الإفراج عن القطريين بالعراق

فيديو: إحباط هجوم على موقع لأرامكو السعودية بزورق مفخخ

دبي لصناعات الطيران تستحوذ على شركة "أواس" في مجال تأجير الطائرات

حساب المواطن: السعودي القاطن بمنزل رب الأسرة تابع ولو استقل مادياً

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

فيديو: بدون شماغ ومرافقين.. وزير الاتصالات السعودي الجديد يزور STC ويتحدث مع العملاء

السعودية: إدراج وبدء تداول وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين يوم الأحد

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »